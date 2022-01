Portaltic.-Los dispositivos con Android 12 incluyen el certificado de su nivel de rendimiento

MADRID, 14 (Portaltic/EP)



El Documento de Definición de Compatibilidad (CDD, por sus siglas en inglés) de Android 12 ya está actualizado y disponible para consultar las novedades de esta última versión, entre las que se encuentra la definición de rendimiento de los dispositivos.



Con esta actualización de Android, que se lanzó a principios del mes de octubre, un 'smartphone' o tableta que cuente con este sistema operativo puede certificar que cuenta con "un conjunto de capacidades que van más allá de los requisitos básicos", según indica el documento presentado por la compañía.



Esto quiere decir que a partir de Android 12, los móviles Android especifican el nivel de rendimiento que soportan y, aun recibiendo una nueva versión de dicho sistema operativo, se puede mantener el nivel de rendimiento de su versión anterior.



A pesar de que cada versión de Android incluye novedades y mejoras técnicas, la idea es facilitar a los desarrolladores la optimización de sus aplicaciones con un comando único que no dependa de la versión de Android de la que disponga el usuario.



Esto, por ejemplo, demostraría que un videojuego podría rebajar los gráficos para móviles con Android 12 que no reúna los requisitos incluidos en el CDD de Google, pero podría utilizar gráficos de mejor calidad en los que sí cuenten con un rendimiento más avanzado.



Según la nueva clase de rendimiento, denominada 'Performance', las clases de rendimiento son compatibles con versiones posteriores. Eso quiere decir que un dispositivo que inicialmente admite Android 12 se puede actualizar con la siguiente versión, Android 13, pero mantener en su CDD que es 12 si no alcanza a cumplir con los requisitos de la clase 13.



En definitiva, la novedad que introduce Android 12 es que depende de la capacidad inicial para poder sumarse a una versión mejor con un extra de potencia o mantener la original. Por el contrario, una clase de rendimiento menor nunca podrá ofrecer una experiencia 'premium' de sus apps para el usuario si esta no cumple con los requisitos de la versión posterior, puesto que nivel de rendimiento no lo soporta.