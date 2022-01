Portaltic.-Facebook se propone que la IA entienda mejor al ser humano en el día a día y avance con datos en primera persona

MADRID, 14 (Portaltic/EP)



Facebook ha anunciado este jueves su nuevo proyecto a largo plazo Ego4D, con el que busca que los mecanismos de Inteligencia Artificial (IA) puedan mejorar su percepción del ser humano en las situaciones de la vida diaria, en especial los datos en primera persona.



El nuevo proyecto encabezado por Facebook se marca como desafío que la IA puede comprender e interactuar desde una perspectiva egocéntrica, de la misma manera que lo hacen la personas. No obstante, la mayoría de algoritmos, como los de imagen, se alimentan con vídeos en tercera persona, lo que complica este aspecto.



"Los sistemas de inteligencia artificial de próxima generación deberán aprender de un tipo de datos completamente diferente: videos que muestren el mundo desde el centro de la acción, en lugar de al margen", como ha asegurado la jefa de investigación de Facebook, Kristen Grauman, como recoge la compañía en un comunicado.



Estas investigaciones ayudarán a establecer pilares esenciales para que asistentes virtuales basados en IA, gafas de Realidad Aumentada y robots puedan ayudar a las personas en situaciones de la vida diaria, como a la hora de encontrar unas llaves perdidas, hacer una receta de cocina, enseñar a tocar una batería o recordar un momento preciso del día en forma de holograma.



La compañía ha establecido una asociación con 13 universidades y centros de investigación de nueve países. Estos organismos han recopilado más de 2.200 horas de vídeos en primera persona en situaciones del día a día, gracias a 700 participantes que han grabado sus rutinas diarias.



Este banco de recursos audiovisuales incrementará la cantidad de datos disponibles para la comunidad científica, siendo 20 veces más extenso que otros bancos de recursos disponibles atendiendo a las horas de imágenes almacenadas.



Facebook AI, en colaboración con este consorcio y con Facebook Reality Labs Research (FRL Research), ha desarrollado cinco puntos de referencia centrados en estas experiencias en primera persona que impulsarán avances en la aplicación de estas aplicaciones en el mundo real para futuros asistentes personales.



Esto pilares son la memoria episódica, la capacidad predicción, la manipulación de objetos con las manos, los recuerdos audiovisuales y las interacciones sociales, todos ellos campos en los que la IA actualmente no es buena replicando la perspectiva en primera persona del ser humano.



Facebook espera que el desarrollo en torno a estos cinco pilares hará posible la interacción de la IA con las personas no solo en el mundo real sino también en el metaverso, en el que forman parte también la realidad aumentada y virtual.



"La IA no solo comenzará a comprender mejor el mundo que la rodea, sino que algún día podría personalizarse a nivel individual; podría conocer su taza de café favorita o guiar su itinerario para su próximo viaje familiar", ha destacado Grauman.



Este año, el consorcio de universidades de Ego4D lanzará los datos, que podrán usarse para los objetivos permitidos, y a principios de 2022 los investigadores invitarán a expertos a un desafío para enseñar a las máquinas a entender el mundo en primera persona.