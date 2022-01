Portaltic.-Facebook actuará con mayor contundencia contra los ataques masivos coordinados y el acoso sexual

MADRID, 14 (Portaltic/EP)



Facebook ha actualizado sus políticas relativas al acoso y la intimidación para poder eliminar los ataques masivos y coordinados contra usuarios vulnerables también fuera de la red social, que compaña con una mayor protección para las figuras públicas frente a contenidos sexualizantes.



Las políticas de Facebook recogen ahora la posibilidad de eliminar el contenido procedente de múltiples cuentes que actúen de forma coordinada para atacar "a personas que corren un mayor riesgo de sufrir daños en el mundo real", una acción que podrán llevar a cabo incluso si el contenido en sí mismo no viola las directrices de la plataforma.



La directora de Seguridad, Antigone Davis, señala que esta nueva medida busca proteger a personas que hayan sobrevivido de tragedias violentas o sean disidentes políticos, por ejemplo, como recoge en el blog oficial.



La plataforma también podrá eliminar el "contenido objetable" masivo que pueda ser acoso contra una persona concreta, es decir, aquellas publicaciones que se hagan en espacios personales, como mensajes directos o comentarios en el perfil de la víctima.



Esta segunda novedad, no obstante, requerirá información de contexto para poder proceder a la eliminación de dicho contenido. Por otra parte, la compañía sí eliminará lo que llama "redes de cuentas conflictivas", cuentas de trabajan de forma conjunta para acosar o silenciar a otros usuarios de la red social.



PROTECCIÓN PARA LAS FIGURAS PÚBLICAS



Las políticas de Facebook sobre el acoso y la intimidación distinguen entre figuras públicas e individuos privados, como señala Davis, e intenta equilibrar el diálogo abierto y la libertad de expresión con la protección frente al abuso.



La compañía ya actúa ante ataques contra las figuras públicas, pero ahora va a reforzar sus trabajos en este área para eliminar los comentarios sexualizantes no deseados, el acoso sexual, y los contenidos que sexualizan de forma grave.



En este marco, eliminará no solo dichos contenidos, sino también las cuentas, páginas, grupos o eventos que se dediquen a sexualizar a una figura pública; las imágenes y los dibujos que hayan sido editados para ser sexualizados o despreciativos; los ataques basados en descripciones físicas negativas o que retraten necesidades biológicas de los individuos.



"Hacemos estos cambios porque este tipo de ataques pueden ocasionar que la imagen de una figura pública se convierta en un arma de forma innecesaria y a menudo no tiene relación con el trabajo que esas figuras representan", explica la directiva.



La red social también incrementará la protección de las personas que se han convertido en una figura pública de forma involuntaria o debido a su trabajo, como puede ocurrir con periodistas o activistas por los derechos humanos. Davis señala que "ahora tendrán nuevas protecciones contra contenido nocivo, como aquel que describe su apariencia física".