Osasuna, ante su particular Everest

El entrenador de Osasuna Jagoba Arrasate durante un partido. EFE/Jesús Diges

Pamplona, 14 oct (EFE).- Osasuna disputará durante el próximo mes y medio seis complicados encuentros de los que tratará de salir airoso frente a rivales que disputan la Copa de Europa y la Liga Europa.

En una quinta posición de absoluto privilegio, el equipo dirigido por Jagoba Arrasate comenzará este domingo su particular Everest enfrentándose al Villarreal en su estadio, un equipo que no ha comenzado de la mejor manera debido en parte a su participación en la Champions.

Los de Tajonar aventajan en tres puntos al submarino amarillo, único equipo de la competición que todavía no sabe lo que es perder, pero sí empatar. Los de Unai Emery han firmado las tablas en cinco ocasiones de siete posibles y los rojillos quieren estrenar el casillero de derrotas de los castellonenses, algo que ya consiguieron el año pasado al vencer 1-2 en el Estadio de la Cerámica.

El próximo viernes, Osasuna recibirá en El Sadar a un Granada que está a tan solo una posición de los puestos peligrosos de la clasificación. La era post Diego Martínez está costando a un equipo con buenos jugadores llamado a no pasar apuros, aunque de momento solo acumula una victoria y tres empates. Por ello, los de Pamplona no se deberán confiar ante el club de la ‘Eterna lucha’.

Cinco días más tarde, los navarros visitarán al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. La plantilla merengue jugará el 24 de octubre el clásico frente al Barcelona, sin duda una cita favorable para los intereses rojillos, ya que Ancelotti podría alinear un once dando descanso a sus titulares tres días después del partido más importante del año.

Pase lo que pase y sin tiempo para lamentaciones o celebraciones, el 30 de octubre Osasuna estará en el Sánchez Pizjuán para enfrentarse al Sevilla, un rival con el que actualmente está empatado a puntos. Los de Lopetegui deberán luchar en las próximas semanas por su buscar su clasificación para los octavos de final de la máxima competición europea.

Las dos últimas citas de este infernal mes y medio serán ante la Real Sociedad y el Atlético de Madrid. Los donostiarras, equipo que disputa la Liga Europa, viajarán a la capital navarra el fin de semana del 5 de noviembre para ver a uno de sus rivales favoritos. Los txuri urdin han vencido en tres de las últimas cinco ocasiones que han visitado el feudo rojillo.

Para terminar este particular tramo de campeonato, Osasuna viajará hasta la capital el 21 de noviembre para medirse al vigente campeón liguero, el Atlético de Madrid. El equipo capitaneado por Oier Sanjurjo saldrá con fuerzas al Metropolitano tras el parón por selecciones para tratar de ofrecer una victoria a su afición en un campo en el que no vence desde abril de 2009.

El calendario se aprieta para todos y Osasuna deberá aprovechar la inercia ganadora de las dos últimas victorias ante Mallorca y Rayo Vallecano para sumar el mayor numero de alegrías posibles con el objetivo de no pasar apuros a final de temporada.

La ilusión ha regresado a Pamplona tras dos años en los que Arrasate ha conseguido formar un grupo de futbolistas unidos dentro del vestuario y que, además, han sabido enganchar a una hinchada que espera ir haciendo de El Sadar un verdadero fortín conforme vayan pasando las jornadas.