O.Próximo.- Muere un palestino por disparos de las fuerzas israelíes en Cisjordania

El Ejército de Israel señala que el individuo se preparaba para lanzar cócteles molotov



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



Un palestino ha muerto este jueves en Cisjordania por disparos de las fuerzas israelíes cuando presuntamente se preparaba para lanzar cócteles molotov contra vehículos.



Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han informado que los soldados han abierto fuego contra dos palestinos porque apuntaban a vehículos israelíes cerca de la ciudad de Beit Jala.



Así, uno de los individuos ha sido alcanzado por los disparos, tras lo que ha recibido atención médica pero ha fallecido finalmente en el lugar. Mientras, el otro palestino ha sido detenido por las FDI, informa el medio israelí 'The Times of Israel'.



Las fuerzas israelíes, que no han notificado heridos en sus filas, han afirmado haber encontrado una bandera del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en un mirador desde el que supuestamente los individuos lanzarían los cócteles molotov.