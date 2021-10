Mineiro sigue imparable y Flamengo no afloja en la persecución a 11 puntos

Atlético Mineiro se mantiene como único líder del fútbol en Brasil, con 56 puntos, once más que Flamengo, aunque este último tiene dos partidos menos. En la imagen un registro de archivo de otra de las celebraciones del Atlético Mineiro. EFE/Washington Alves/Pool

Sao Paulo, 13 oct (EFE).- Atlético Mineiro siguió intratable este miércoles en la liga brasileña y se impuso por 3-1 al Santos, con lo que mantuvo su ventaja de once puntos respecto al Flamengo, que no afloja y venció también por 3-1 al Juventude.

El Santos, que con la derrota se mantiene al filo de la zona del descenso, hasta llegó a asustar al líder del Campeonato Brasileño, al ponerse en ventaja con un gol anotado por Raniel cuando comenzaba la segunda etapa.

Sin embargo, Atlético Mineiro reaccionó con dos goles del argentino Ignacio "Nacho" Fernández -ambos de penalti- y otro de Nathan Silva, y aumentó a 18 el número de partidos que lleva sin perder.

Atlético Mineiro se mantiene como único líder, con 56 puntos, once más que Flamengo, aunque este último pudiera recortar un poco esa diferencia pues tiene dos partidos menos.

Flamengo, campeón de las últimas ediciones del Campeonato Brasileño, mantuvo la esperanza de retener el título con su victoria frente al Juventude, que coquetea con la zona de descenso, con goles de Kenedy, Pedro y Andreas Pereira, en tanto que William Matheus anotó el único de la visita.

En tercer lugar se sitúa Bragantino, con 41 puntos y que en esta vigésima sexta jornada se impuso por 1-0 al Atlético Goianense y desplazó de esa posición al Palmeiras, que empató sin goles con el Bahía y quedó en cuarta posición, con 40 enteros.

En esta jornada, el Chapecoense, dueño absoluto del último lugar de la clasificación, estuvo cerca de lograr su segunda victoria en esta edición del torneo en un partido frente al Athletico Paranaense que acabó 1-1 y que ganaba hasta el minuto 89.