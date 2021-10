MERCADOS A.LATINA-Monedas caen en jornada volátil en que peso chileno revierte fuertes ganancias

(Actualiza valores al cierre) Por Froilan Romero SANTIAGO, 14 oct (Reuters) - La mayoría de las monedas de América Latina cerraron con pérdidas el jueves, en una jornada de alta volatilidad en que el peso chileno revirtió fuertes ganancias iniciales impulsadas por medidas adoptadas en la víspera por el Banco Central, mientras que la mayoría de las bolsas de valores anotaron ganancias. * El índice dólar, que mide al billete verde frente a una cesta de seis monedas, se movió en un rango estrecho entre alzas y bajas para cerrar con una pérdidas marginal de alrededor de un 0,04%. * El peso chileno bajó un 0,46%, a 820,60/820,90 unidades por dólar tras ceder avances de primera hora cuando llegó a ganar mas de un 1,2%, debido a una fuerte alza en la tasa de interés referencial de la economía y el anuncio del Banco Central de suspender su programa de compras de divisas. * El Banco Central de Chile acordó el miércoles por unanimidad subir la tasa de interés referencial al 2,75%, muy por sobre lo esperado, en medio de las recientes presiones inflacionarias. * Adicionalmente, el Consejo acordó suspender el programa de acumulación de reservas iniciado en enero de este año, en virtud de la evolución reciente del mercado financiero y el nivel de reservas internacionales ya alcanzado. * "El fuerte repunte que tuvo el peso fue de muy corto aliento debido a que en el mercado pesan más las preocupaciones por la recuperación de la economía mundial, la tendencia alcista de la inflación y (a nivel local) la incertidumbre política", dijo un operador. * En tanto, el índice líder de la Bolsa de Santiago, el IPSA , anotó una caída de un 0,25%, a 3.996,48 unidades, su menor nivel desde el 13 de noviembre del 2020. * El peso mexicano cotizaba al cierre en 20,5507 por dólar, con una pérdida de un 0,02%, luego de apreciarse en la víspera un 1,1% tras la publicación de las minutas del más reciente encuentro de política monetaria de la Reserva Federal y cifras mayores a lo previsto de la inflación en Estados Unidos. Se trató de su avance más pronunciado desde el 2 de julio. * "Es importante mencionar que la estabilidad del tipo de cambio al comienzo de la sesión y la debilidad del dólar, no eliminan el riesgo de volatilidad en el mercado cambiario en sesiones posteriores, principalmente porque siguen vigentes los factores que han ocasionado aversión al riesgo desde septiembre", dijo Banco Base en un reporte. * El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, subió un 0,63%, a 52.140,24 puntos, en línea con sus pares de Nueva York y otras plazas con la atención puesta en la temporada de reportes corporativos del tercer trimestre. * Los principales índices de Wall Street avanzaron después de sólidos resultados corporativos trimestrales que ayudaron a los inversores a apartar la mirada de las preocupaciones sobre la inflación. * El real brasileño cedió ganancias de primera hora y bajó un 0,14%, a 5,5158 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo bajó un 0,2%, a 113.225,83 unidades. * En Argentina, el peso bajó un 0,03%, a 99,15/99,16 por dólar en depreciación regulada por el banco central, (BCRA), que logró comprar unos 110 millones de dólares y con lo que acumula adquisiciones por unos 490 millones de dólares en las últimas cinco sesiones de negocios, dijeron operadores. * "El BCRA sigue sumando compras de divisas tras las últimas medidas cambiarias, aún cuando se reconoce que dichas restricciones generan efectos negativos en las economía y no resultan sustentables", dijo Gustavo Ber, de Estudio Ber. * En tanto, el índice bursátil Merval de la bolsa de Buenos Aires subió un 2,18%, a 80.138,01 unidades. * El peso colombiano perdió un 0,69% a 3.770,99 unidades por dólar, en tanto que el índice referencial de la bolsa, el MSCI COLCAP, subió un 1,61% a 1.416,68 puntos. * El sol peruano, avanzó un 1,38%, a 3,918/3,920 unidades por dólar, alcanzando su quinta jornada consecutiva de ganancias y su mejor nivel desde fines de junio. * La tendencia, impulsada por un aumento en la oferta de dólares en los mercados offshore, ocurre tras el quiebre del partido marxista Perú Libre con el gobierno del presidente Pedro Castillo. * En tanto el referencial de la Bolsa de Lima sumó un 0,79%, a 519,95 puntos. Cotizaciones a las 2035 GMT Índices accionarios Cotización Var pct Var pct diaria en el año MSCI Mercados 1.260,23 0,53 -2,44 emergentes MSCI América Latina 2.228,47 0,51 -9,11 Bovespa Brasil 113.185,48 -0,24 -4,8999 IPC México 52.140,24 0,63 18,32 Argentina MerVal 80.138,01 2,18 164,39 COLCAP Colombia 1.416,68 1,61 N/D IPSA Chile 3.996,48 -0,25 -21,71 Selectivo Perú 519,95 0,79 1,48 Dólar frente a monedas Cotización Var pct Var pct mensual en el año Real brasileño 5,5149 -1,31 -5,83 Peso Mexicano 20,5516 0,44 -3,19 Peso chileno 825,0 -1,87 -13,94 Peso colombiano 3.768,59 0,99 -9,12 Sol peruano 3,9102 5,77 -7,68 Peso argentino 98,95 -0,43 -15,27 (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Luis Jaime Acosta en Bogotá, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires y Benjamín Mejías)