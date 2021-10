Maduro pide a España una rectificación de ideas ante la celebración del 12 de octubre

Fotografía de archivo del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. EFE/RAYNER PEÑA R.

Caracas, 14 oct (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió este jueves una rectificación de ideas al rey Felipe de España ante la celebración del 12 de octubre, fecha que rechaza como Día de la Hispanidad, debido a que considera que hacerlo es rendirle culto a una de las "más sangrientas conquistas".

"Es inaceptable que en pleno siglo XXI una nación que se precia de ser civilizada rinda culto a lo peor de su pasado: el latrocinio, el expolio, el racismo y los crímenes de odio, cometidos durante más de tres siglos de ocupación del imperio español en el territorio del Abya Yala", dice Maduro en una carta de diez páginas dirigida al rey de España.

El mandatario venezolano, que el pasado martes 12 de octubre indicó que España debía pedir perdón por el "genocidio de 300 años", dijo en la misiva que "más que unas disculpas", se requiere "una rectificación de las ideas y opiniones que cinco siglos después parecen más necias y viles".

"Lo que nos preocupa es el olvido y la minimización de estos hechos atroces que yacen en el origen de nuestras actuales naciones. Lo que no aceptamos es la banalización y negación del genocidio indoamericano, que nos parece manifestar el peligro y la justificación de nuevos holocaustos", dice la carta.

Maduro pidió respeto a la memoria de los ancestros que hace 529 años sufrieron la ocupación del imperio español, y que cesen las posturas que reivindican lo que considera como una "barbarie" tras la "violencia" y los "crímenes" cometidos durante los tiempos de la conquista.

"Es una ofensa para toda América Latina que el rey de España aún celebre el 12 de octubre, el día que comenzó el colonialismo de nuestro continente y el genocidio más grande de la historia, como una fecha de supuesta civilización", insistió.

Asimismo, defendió que el 12 de octubre "no es el día de la raza, o el día del descubrimiento, o el Día de la Hispanidad, es el Día de la Resistencia Indígena", e indicó que esta postura se trata de "mucho más que un cambio de nombre", es un "cambio de mirada (...) histórico que funciona para ver el pasado y el futuro con otros ojos".

Maduro se ha sumado así al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien también solicitó a España que pida perdón por la conquista.

En 2019 el mandatario mexicano había enviado una carta al rey de España que enfrió las relaciones entre ambos países, y el pasado 27 de septiembre los representantes españoles cancelaron a última hora su presencia en el gran acto del Zócalo capitalino para festejar el bicentenario de la consumación de la independencia.

El Gobierno de España consideró en su momento que "la llegada hace 500 años de los españoles a las actuales tierras mexicanas no puede juzgarse a la luz de consideraciones contemporáneas".