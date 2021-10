Los Rolling Stones cerrarán su gira No Filter en el sur de Florida

El músico británico Mick Jagge, miembro de los Rolling Stones. EFE/EPA/ETTORE FERRARI

Miami, 14 oct (EFE).- Los Rolling Stones cerrarán su No Filter Tour el próximo 23 de noviembre con un concierto en el recinto Hard Rock Live, en Hollywood, sur de Florida (EE.UU.), anunció la banda este jueves.

Los británicos ya han ofrecido cuatro conciertos en la que es la segunda etapa de su ruta estadounidense, luego de que la primera efectuada en 2019 debiera suspenderse a causa de la pandemia de la covid-19.

Las entradas para el recital que ofrecerán en el recinto del Seminole Hard Rock Hotel y Casino, con capacidad para unas 7.000 butacas, se pondrán a la venta a partir del 18 de octubre, informó la agrupación en su cuenta oficial de Twitter.

De esta forma, las leyendas del rock no culminan el No Filter Tour en un estadio o coliseo, como son los escenarios en los que usalmente actúan, y mas bien lo hacen en un recinto más pequeño y a pesar de tener cerca el Hard Rock Stadium.

La gira estadounidense iniciada en St. Louis (Misuri) el pasado 26 de septiembre es la primera que el grupo hace sin su baterista durante casi 60 años Charlie Watts, fallecido el pasado 24 de agosto.

Los veteranos rockeros se mantienen activos y el próximo 22 de octubre publicarán una reedición de su mítico álbum "Tattoo You" (1981), el que para muchos críticos fue su última gran obra y que en su nueva versión contendrá los 11 temas originales más 9 canciones inéditas.

Entre estas últimas figura "Troubles A' Comin", publicada en septiembre y originalmente grabada por los Stones en París en 1972.

La canción es "una pegadiza y multifacética" versión del original de The Chi-Lites, destacó la discográfica Universal Music.