LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES DE LAS 3 PM

El mundo hoy: Informaciones principales de The Associated Press

Jueves 14 de octubre de 2021

—————————————————————————

LO ÚLTIMO

—————————————————————————

Panamá legaliza uso medicinal de marihuana

Solo se detectan 1 de cada 7 casos de COVID-19 en África

Biden se reunirá con el papa en Roma

Tormentas fuertes provocan inundaciones en Grecia

Despliegue militar en sur de Chile por estado de emergencia

Renuncia jefe de policía en GB acusado de misoginia

Más protestas previo a legislativas en Argentina

Muere turista atacado por elefanta en parque de Zimbabue

El mítico Alpe d’Huez regresa al Tour de Francia

___________________________________

PRIMERA PLANA

___________________________________

REP-GEN MÉXICO-CARTELES-NIÑOS RECLUTADOS

CIUDAD DE MÉXICO - De niño a sicario. Los menores de edad les resultan muy útiles a los carteles del narcotráfico porque pasan inadvertidos y la justicia no los procesa como a adultos. Al principio se los utiliza para vender droga en la calle y como vigías, pero a menudo se los asciende con rapidez a sicarios. Por Mark Stevenson. 1.080 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-GEN CORONAVIRUS-RUSIA

MOSCÚ - Rusia alcanza la cifra más alta de contagios y muertes de coronavirus en un día desde el inicio de la pandemia. El rápido brote ha puesto una fuerte presión sobre el sistema de salud del país. Por Vladimir Isachenkov. 376 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-CORONAVIRUS-INDONESIA: Bali reabre a extranjeros ante descenso de casos de COVID-19.

-CORONAVIRUS-MASCARILLAS: ¿Cuál es la última recomendación sobre mascarillas?

-CORONAVIRUS-EUROPA-ASTRAZENECA MEDICAMENTO: Regulador europeo revisa nuevo fármaco contra el coronavirus.

-CORONAVIRUS-OMS-CHINA: China pide no politizar investigación de OMS sobre COVID-19.

-CORONAVIRUS-CEPAL-OPS: OPS y CEPAL: Sin salud no habrá recuperación económica.

-CORONAVIRUS-ÁFRICA-OMS: Solo se detectan 1 de cada 7 casos de COVID-19 en África.

AMN-CLI TORMENTAS

CIUDAD DE MÉXICO - La depresión tropical Pamela se disipa en el norte de México tras golpear la costa del Pacífico mexicano con fuerza de huracán, pero los meteorólogos advierten que sus remanentes podrían provocar inundaciones en partes de Texas y Oklahoma. 221 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMC-GEN PANAMÁ-MARIHUANA

PANAMÁ - El presidente Laurentino Cortizo sanciona una ley que regula el uso del cannabis medicinal en Panamá, lo cual hace del país centroamericano el primero en hacerlo. La nueva ley, que estuvo en discusión desde hace cinco años, crea un marco regulatorio que permite el uso y acceso vigilado y controlado del cannabis medicinal y sus derivados con fines terapéuticos, médicos, veterinarios, científicos y de investigación en el territorio nacional. 238 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESP-ART GBRETAÑA-BANKSY

LONDRES - “Love is in the Bin”, la obra de Banksy que se autodestruyó de manera sensacional justo después de venderse por 1,4 millones de dólares hace tres años, factura 25,4 millones de dólares en una nueva subasta de Sotheby’s, un récord para el artista callejero. 310 palabras. AP Foto. ACTUALIZADO.

___________________________________

SOLAMENTE EN AP

___________________________________

REP-GEN CHILE-HAITIANOS

SANTIAGO - Miles de inmigrantes haitianos en Chile no pueden acceder a un trabajo formal porque carecen de una cédula de identidad vigente y están condenados a seguir en calidad de irregulares en el país sudamericano, que también les exige un certificado de antecedentes para incorporarse a un proceso regulatorio que está a punto de concluir. Por Eva Vergara. 1.083 palabras. AP Foto. AP VIDEO EN ESPAÑOL. ENVIADO.

REP-GEN MÉXICO-DESAPARECIDOS

CUAUTLA, México - En un intento por darle algo de alivio a cientos de familias mexicanas que enfrentan la tragedia de los desaparecidos la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas emprende en el estado central de Morelos la sexta edición de su plan de búsqueda en medio de un desolador contexto que se ha visto marcado por un incremento de los casos que van camino a los 100.000. Por Fabiola Sánchez. AP Foto. AP VIDEO EN ESPAÑOL.

___________________________________

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

___________________________________

AMS-GEN CHILE-ESTADO DE EMERGENCIA

SANTIAGO - Patrullas militares se despliegan por provincias del sur chileno en virtud de un estado de emergencia impuesto por el presidente Sebastián Piñera para frenar la alteración del orden público que se traduce especialmente en ataques incendiarios contra camiones y maquinaria agrícola. Por Eva Vergara. 535 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

AMS-GEN ARGENTINA-PROTESTAS,

BUENOS AIRES - A un mes de las legislativas que funcionarán como una suerte de examen de la gestión del presidente Alberto Fernández, combativas fuerzas políticas y organizaciones sociales bloquean los accesos a Buenos Aires y otras ciudades de Argentina en reclamo de más empleo, programas de ayuda y alimentos para comedores populares en un contexto de deterioro socioeconómico. Por Almudena Calatrava. 717 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

AMC-GEN NICARAGUA-OPOSITORES PRESOS

MANAGUA - Familiares de opositores encarcelados en Nicaragua denuncian que sus parientes sufren “violaciones de derechos humanos, malos tratos y torturas” y exigen al gobierno de Daniel Ortega su inmediata liberación. 643 palabras. ENVIADO.

AMS-GEN PERÚ-PRESIDENTE PARTIDO

LIMA - El partido marxista Perú Libre con el cual el presidente izquierdista Pedro Castillo llegó al poder, anuncia que no apoyará al nuevo equipo ministerial en la más notoria muestra pública de las fuertes fricciones que sacuden al oficialismo. 495 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

ESTADOS UNIDOS

___________________________________

AMN-GEN BIDEN-PAPA

WASHINGTON - El presidente estadounidense Joe Biden se reunirá con el papa Francisco cuando visite el Vaticano este mes como parte de una gira de cinco días por Italia y Gran Bretaña para reuniones globales sobre la economía y el cambio climático. Biden planea discutir la pandemia de coronavirus, la crisis climática y la pobreza en su reunión con el pontífice, de acuerdo con la Casa Blanca. Por Alexandra Jaffe. 307 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-ECO PUBLICIDAD EN TIKTOK

NUEVA YORK - TikTok, mejor conocida como una app para videos, se ha convertido en un canal de publicidad, tanto así que muchas tiendas están designando secciones para exhibir productos que han estado promocionando en TikTok. Por Joseph Pisani. 1.114 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

MUNDO

___________________________________

EUR-CLI GRECIA-TORMENTAS

ATENAS - Tormentas fuertes provocan inundaciones en Atenas y el desalojo de residentes en Evia, la isla griega que hace pocos meses sufrió incendios forestales devastadores. Por Thanassis Stavrakis y Derek Gatopoulos. 307 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-GEN GBRETAÑA-MUJER ASESINADA

LONDRES - Un jefe de la policía británica renuncia tras la polémica que causó por declarar que las mujeres deberían ser más “astutas” cuando habló sobre el secuestro, violación y asesinato de una mujer a manos de un policía. Por Sylvia Hui. 344 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AFR-GEN ELEFANTA MATA A TURISTA

HARARE, Zimbabue - Un turista sudafricano de 71 años muere al ser pisoteado por una elefanta en el Parque Nacional Mana Pools de Zimbabue. Por Farai Mutsaka. 362 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ONU-MED OMS-TUBERCULOSIS

LONDRES - El número de muertes por tuberculosis aumentó por primera vez en más de una década, en gran parte porque menos personas se realizaron pruebas y se atendieron a medida que se desviaron recursos para combatir la pandemia de coronavirus, dice la OMS. 312 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ASI-CIE CHINA-ESPACIO

BEIJING - China se dispone a enviar tres astronautas a su estación espacial por seis meses, una nueva hazaña para un programa que ha avanzado vertiginosamente en años recientes. Será la misión tripulada más extensa en la historia del programa espacial chino. 348 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MOR-GEN LÍBANO

BEIRUT - Al menos cinco personas fallecen y muchas más resultan heridas durante una protesta en la capital de Líbano, Beirut, convocada por Hezbollah y sus aliados contra el juez que dirige la investigación de la masiva explosión en el puerto de la ciudad. Por Zeina Karam y Hassan Ammar. 683 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-GEN NORUEGA-ATAQUE CON FLECHAS

COPENHAGUE - Un danés detenido en Noruega como sospechoso de un ataque con arco y flechas en una pequeña localidad, en el que murieron cinco personas y otras dos resultaron heridas, es un converso al islam al que las autoridades consideraban radicalizado. Por Jan M. Olsen. 699 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-GEN ESPAÑA-VOLCÁN

MADRID - Un sismo de magnitud 4,5 remece La Palma, en el archipiélago español de Islas Canarias, el más potente registrado desde el inicio de una erupción volcánica hace 26 días, según las autoridades. 209 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ASI-POL JAPÓN-ELECCIONES

TOKIO - El nuevo primer ministro de Japón, Fumio Kishida, disuelve la cámara baja del Parlamento y allana el camino a las elecciones generales del próximo 31 de octubre. 237 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

DEPORTES

___________________________________

DEP-FUT MUNDIAL ARGENTINA-PERÚ

BUENOS AIRES - Invicta en sus últimos 24 partidos, Argentina recibe a Perú a por las eliminatorias sudamericanas a la Copa Mundial de fútbol. Además, Uruguay visita al líder Brasil en la ciudad amazónica de Manaos, en tanto que Colombia y Ecuador juegan en Barranquilla en un choque entre equipos metidos en la zona de clasificación. Por Débora Rey. 600 palabras. AP Fotos. Editores: partidos desde las 2000 GMT.

DEP-CIC TOUR

PARÍS — La próxima edición del Tour de Francia recuperará el recorrido por los adoquines de la París-Roubaix y llevará al pelotón a la cima del pico del Alpe d’Huez. 500 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

___________________________________

ESPECTÁCULOS Y CULTURA

___________________________________

ESP-MUS TIAGO PZK

CIUDAD DE MÉXICO - Con éxitos como “Rápido lento” y “Entre nosotros”, Tiago PZK pertenece a una generación de músicos argentinos que están marcando tendencia en el género urbano. Ahora, el cantante de 20 años debuta también como actor con “Cato”, una película en la que hace de un joven que, como él, busca abrirse camino en la música. Por Berenice Bautista. 977 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

___________________________________

NOS PUEDEN CONTACTAR EN:

___________________________________

Dudas y comentarios con el director del Servicio en Español de The Associated Press, Eduardo Castillo, al correo electrónico ecastillo@ap.org y/o al teléfono en Ciudad de México +5255 3300-7620.

En caso de alguna pregunta sobre los despachos enviados, por favor llame a los teléfonos +5255 33007620 y/o +1212 621-1647 o escriba a los correos electrónicos msa@ap.org y SupervisoresLPA@ap.org

Para preguntas sobre la cobertura de deportes escriba a deportes@ap.org y sobre el hilo de fotos al correo electrónico latamphotodesk@ap.org

___________________________________

EN TWITTER:

___________________________________

Síganos en nuestras cuentas de Twitter: @AP_Noticias, @AP_Deportes y @AP_Espectaculos