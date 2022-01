Latinoamérica.- El encargado de negocios de EEUU anima a España a "asumir un papel mayor" en la escena internacional

15-06-2021 La presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (d), conversa junto al encargado de negocios de la embajada de los Estados Unidos en España, Conrad Tribble (i), a 15 de junio de 2021, en Madrid (España). Este encuentro tiene lugar un día después del saludo exprés que el presidente de los Estados Unidos realizó al presidente del Gobierno en el marco de la cumbre de la OTAN. POLITICA Alberto Ortega - Europa Press



Asegura que hay contactos constantes y se intenta coordinar políticas en regiones como América Latina o el Magreb



El encargado de negocios de Estados Unidos en España, Conrad Tribble, ha animado a España a asumir un "papel mayor" en la escena internacional, especialmente en lo que se refiere a América Latina pero también en la lucha contra el cambio climático, al tiempo que ha dejado claro ambos países mantienen una "fuerte relación bilateral".



"Una de las claves de nuestro éxito bilateral es que nuestros gobiernos comparten una relación de trabgajo muy sólida", ha explicado Tribble durante su intervención en el seminiario 'Las relaciones España-Estados Unidos: desafíos y amenazas comunes en la era de la competición entre grandes potencias' organizado por el Instituto Franklin-UAH y Casa de América.



Según ha explicado, hay contactos constantes entre el personal de la Embajada estadounidense y sus interlocutores españoles, lo cual "crea confianza y nos permite movernos con rapidez cuando es necesario" como ocurrió recientemente con el apoyo brindado por España a la evacuación de afganos que habían trabajado para Estados Unidos al prestar las bases de Morón y Rota.



El diplomático estadounidense ha resaltado la cooperación no solo en el ámbito militar, sino también en el policial y el judicial, así como el "papel importante dentro de la OTAN" de España, asegurando que desde Estados Unidos "damos la bienvenida al liderazgo activo de España en el escenario mundial".



"Es el momento de que España asuma un papel aún mayor, ejerza una presión y posición más activa dentro de la UE", además de usar su presencia para hacer avanzar "los derechos democráticos en países como Venezuela y Cuba", así como para "contrarrestar la agresión rusa" o "defender los Derechos Humanos en China y en todo el mundo" y "ayudar a aumentar la ambición nacional y mundial contra el cambio climático".



"MÁS ESPAÑA POR FAVOR"



"Más España por favor", ha reclamado el máximo representante estadounidense en Madrid, quien ha confiado en que "muy pronto" la nueva embajadora designada por Joe Biden, Julisa Reynoso, pueda incorporarse a su puesto tras conseguir la luz verde del Senado y ha celetrado la "decisión histórica" de designar por primera vez a una mujer como jefa de misión en España.



Tribble ha explicado que en América Latina los dos países intentan trabajar "activamente juntos", sobre todo en lo relativo a algunos países, dado que existen "intereses compartidos" y que Washington reconoce la "relación histórica e influencia única" que tiene España sobre esta región.



Así, por ejemplo, en Centroamérica, se busca coordinar las políticas de desarrollo y los programas de ayuda y complementar los esfuerzos en ambos países están haciendo. "Lo que hay que hacer es hablar y ver para que juntos podamos tener un efecto multiplicador en cuanto al fortalecimiento económico y de la instituciones de la región", ha subrayado.



Por lo que se refiere a Cuba y Venezuela, también han un intento de coordinar políticas y un "diálogo constante" para ver "cómo vamos a presionar a un gobierno para que deje que el pueblo tenga sus libertades y para que haya elecciones libres", ha comentado.



En cuanto al Magreb, ha dicho que también hay "intereses comunes" y tanto España como Estados Unidos mantienen una "buena relación" con los países de esta región. Aunque este tema "no está en la primera línea de la agenda", sí que es un tema que se trata, ha añadido, asegurando que a Washington le interesa que haya "buenas relaciones entre España y Marruecos".



En su intervención, Tribble ha repasado las principales amenazas actuales, como la pandemia, el cambio climático o China, haciendo mención igualmente a los ciberataques, su complejidad y la necesidad de una mayor resiliencia y colaboración para hacerlos frente.



Precisamente, sus palabras coinciden con la celebración de una reunión virtual de la Iniciativa contra los ataques Ransomware organizada por el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca en la que están participando una treintena de países entre los que no figura España.



ENCUENTRO SOBRE CIBERDELINCUENCIA



El encuentro, que se está desarrollando entre el miércoles y el jueves, busca abordar el problema de la ciberdelincuencia y discutir medidas y experiencias a la hora de hacer frente a este fenómeno. Según se ha explicado desde la Casa Blanca, la cita será la "primera" pero seguramente "no la última".



En cuanto a los participantes, han dejado claro que estos no son "nuestros únicos socios valiosos" sino que confían en que en el futuro puedan sumarse otros que en esta ocasión no pudieron hacerlo.



En el evento ha participado la UE como tal, así como algunos de sus estados miembros, como Bulgaria, República Checa, Estonia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Lituania, Países Bajos, Polonia, Rumanía y Suecia.



Asimismo, también han sido invitados otros socios importantes para Estados Unidos, como Australia, Canadá y Reino Unido, al igual que Israel, Japón y Corea del Sur. La lista la completan Brasil, República Dominicana, India, Kenia, México, Nueva Zelanda, Nigeria, Singapur, Sudáfrica, Suiza y Emiratos Árabes Unidos.



La Casa Blanca ha dejado fuera de esta cita a Rusia si bien las citadas fuentes han subrayado que con Moscú "tenemos un canal separado en el que estamos discutiendo activamente" sobre ciberataques y ciberdelincuencia.