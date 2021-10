La zaga de Brasil se pone a prueba en el 'reencuentro' de Cavani y Suárez

Actualiza con declaraciones de Tite ///Sao Paulo, 14 Oct 2021 (AFP) - La defensa de Brasil, fuerza silenciosa del líder del clasificatorio sudamericano al Mundial de 2022, puede lucirse una vez más el jueves, en Manaos, ante el posible reencuentro de la dupla ofensiva más célebre de Uruguay, la de Edinson Cavani y Luis Suárez.En la mundialista Arena da Amazônia, la zaga de la 'Seleção', a un suspiro de oficializar su clasificación a Catar, buscará amargar el posible reencuentro como titulares en la eliminatoria de los goleadores históricos de la Celeste, necesitada de goles. El sistema defensivo de Tite, el menos vulnerado de Sudamérica, con tres tantos encajados en diez juegos, seguramente tendrá novedades en medio de la apuesta del entrenador para probar alternativas con miras al Mundial, al que la 'Canarinha' puede sellar su clasificación en la doble fecha de noviembre.Aunque Colombia frenó su racha de victorias al robarle un empate (0-0) en Barranquilla el domingo, Brasil lidera la eliminatoria con 28 puntos, tras nueve victorias y una igualdad. Ese puntaje suele bastar para ir a la Copa Mundo, aunque los pentacampeones aún no están confirmados matemáticamente. - Respaldo a Neymar - Cuestionado por su fútbol opaco, aunque efectivo, Brasil recibirá a Uruguay con ruido afuera del campo.Antes del choque con Colombia, uno de los más flojos que disputó de 'verdeamarelo', Neymar aseguró que el de Catar puede ser su último Mundial. Criticado dentro y fuera de su país, el astro de 29 años argumentó "condiciones de cabeza" para su posible adiós."Espero que no pierda la alegría", dijo el capitán Thiago Silva, al respaldarlo y llamar la atención sobre la especial presión que recibe el '10'. El atacante del PSG también fue apoyado por Tite, quien lo alineará en el ataque junto a Gabriel Jesus en una nómina que, según los últimos entrenamientos, tendría varios cambios respecto al once que empató en Barranquilla.Ederson ocuparía el puesto de Alisson en el arco, mientras que Emerson Royal el de Danilo, Lucas Veríssimo el de Marquinhos y Thiago Silva el de Eder Militao -baja por un trauma en el muslo derecho- en la zaga. Adelante, Raphinha sustituiría a Gabigol."Charlo con Neymar sobre su posición [en el campo], la función, situaciones importantes, de la alegría de él en el equipo, sobre que él es un jugador con un espacio creativo importante. De él viniendo a la selección y disfrutar lo máximo posible", sostuvo Tite. - Goles y puntos - Uruguay precisa sumar luego de ceder un empate 0-0 con los cafeteros en Montevideo y caer 3-0 en Argentina. Pese a que está en la cuarta posición (16 unidades), que da pase directo, colombianos (15) y paraguayos (12) lo acechan. La urgencia puede ser el motivo para que Oscar Tabárez forme desde el inicio a los goleadores históricos (Suárez con 64 goles, Cavani con 53), según trascendió del entrenamiento del martes.Los 'killers' no comparten titularidad en el clasificatorio desde noviembre, en la victoria 3-0 en Colombia, con un gol de cada uno, por decisiones técnicas, lesiones o suspensiones.Desde la última vez que empezaron juntos pasaron ocho encuentros de eliminatorias, en los que Uruguay, criticado por su falta de generación de juego, sólo ganó dos veces y marcó seis goles. Brasil "es un rival muy calificado, pero no por eso tenemos que dejar de considerar este partido como una oportunidad", dijo el 'Maestro' Tabárez, cuyo once también podría sufrir alteraciones por la baja del zaguero Ronald Araújo, lesionado, y la necesidad de generar opciones de gol.Posibles alineaciones:Brasil: Ederson - Emerson Royal, Lucas Veríssimo, Thiago Silva, Alex Sandro - Fabinho, Fred, Lucas Paquetá - Raphinha, Gabriel Jesus, Neymar. DT: Tite.Uruguay: Fernando Muslera - Nahitan Nández, Sebastián Coates, Diego Godín, Joaquín Piquerez - Federico Valverde, Matías Vecino, Rodrigo Bentancur, Nicolás De la Cruz - Luis Suárez, Edinson Cavani. DT: Oscar Tabárez.Árbitro: El argentino Fernando Rapallini acompañado de sus compatriotas Juan Bellati y Diego Bonfa en las bandas.Horario: 21H30 horas de Brasilia (00H30 GMT del viernes).raa/jm/ma/cl -------------------------------------------------------------