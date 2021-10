Indonesia abre Bali y Riau al turismo internacional sin tener vuelos directos

EFE/EPA/MADE NAGI

Yakarta, 14 oct (EFE).- Las autoridades indonesias abrieron este jueves la turística isla de Bali y el archipiélago de las Riau a los viajeros vacunados contra la covid-19 de una lista inicial de 19 países sin necesidad de hacer cuarentena, aunque de momento no hay vuelos directos disponibles.

La medida, similar a las aperturas anunciadas por otros países de la región como Tailandia y Singapur, también incluye a los viajeros de China, India, Japón, Nueva Zelanda, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, España, Italia, Francia y Suecia, entre otros, mientras que deja fuera a Estados Unidos.

El portavoz de la autoridad indonesia de aeropuertos (Angkasa Pura), Taufan Yudhistira, confirmó a Efe que no hay vuelos internacionales a Bali y precisó que "quizá" los haya la semana que viene.

El aeropuerto internacional de Batam (Islas Riau) tampoco tiene en su página web vuelos desde o hacia el extranjero.

Otra posibilidad es volar a Yakarta, lo que está permitido a cualquier turista extranjero, aunque es obligatorio pasar una cuarentena de cinco días en una habitación de hotel.

El ministro de Coordinadión, Luhut, señaló el miércoles en una rueda de prensa que los países de la lista han sido elegidos por su bajo nivel de contagios y precisó que la excepción de la cuarentena "solo se aplica específicamente a los vuelos a Bali y las Islas Riau".

Luhut, que usa un solo nombre como muchos indonesios, también precisó que los turistas de cualquier otro país pueden entrar en Indonesia siempre que realicen la cuarentena de cinco días y también estén vacunados.

Todos viajeros que entren en Indonesia deben presentar una PCR negativa.

Tailandia, que en julio también aplicó una burbuja de viaje para turistas extranjeros vacunados a las islas de Phuket y Samui, anunció el pasado lunes que abrirá sus fronteras a viajeros ya inoculados contra la covid-19 de una lista de diez países de "bajo riesgo".

En esta lista se encuentran Reino Unido, China, Alemania y Estados Unidos y de momento no se conoce cuáles son el resto.

A partir de diciembre, las autoridades tailandesas permitirán la apertura de locales de ocio nocturno y la venta de alcohol en restaurantes y bares, actualmente prohibida.

Singapur, que tiene una tasa de vacunación superior al 80 por ciento de su población, permitirá a partir del 18 de octubre la entrada de turistas vacunados sin tener que hacer cuarentena desde ocho países, incluidos España, Estados Unidos, Reino Unido, Francia e Italia, entre otros.

A partir del 15 de noviembre, la lista incluirá también a los viajeros de Corea del Sur.

Algunos países del Sudeste Asiático, duramente golpeados por la pandemia este año por una ola de la variante delta del coronavirus, han empezado a abrir sus economías para paliar el impacto en las empresas y sus ciudadanos.