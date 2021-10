IEA: crisis del gas se está extendiendo al mercado petrolero

(Bloomberg) -- La escasez de gas natural en Europa y Asia está impulsando la demanda de petróleo, lo que agudiza lo que ya era un considerable déficit de oferta en los mercados de crudo, dijo la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés).

El crudo ha subido por encima de los US$80 por barril, el nivel más alto de los últimos tres años, al tiempo que los operadores preveían que los precios récord del gas estimularían el consumo de otros combustibles, en especial para la generación de energía. Eso ya está sucediendo y podría agregar unos 500.000 barriles diarios al uso de petróleo en promedio durante los próximos seis meses, señaló el jueves la IEA.

“Una aguda escasez de suministros de gas natural, GNL y carbón derivada de la recuperación económica mundial que se está gestando ha causado un vertiginoso aumento de los precios de los suministros de energía y está provocando un cambio masivo a los derivados del petróleo”, dijo la IEA. “Los datos provisionales de agosto ya indican que hay una demanda inusualmente alta de combustóleo, crudo y destilados medios para las centrales eléctricas en varios países, incluida China”.

El último análisis de la agencia, que asesora a los países industrializados en materia de política energética, muestra cómo la aguda escasez de gas natural se está extendiendo a otros mercados y a la economía en general. La crisis está agravando el actual déficit de oferta de petróleo, lo que podría desbaratar el cuidadoso plan de la OPEP de reactivar gradualmente la producción inactiva. La crisis está afectando a las industrias que consumen mucha energía y amenaza con frenar el crecimiento del PIB y aumentar la inflación.

La IEA elevó su estimación de crecimiento de la demanda para este año en 300.000 barriles diarios, a 5,5 millones de barriles diarios, y la aumentó ligeramente para 2022 a 3,3 millones de barriles diarios. El efecto del cambio de petróleo a gas se sentirá principalmente este trimestre y el próximo, dijo la agencia.

La crisis del gas no es del todo positiva para el consumo de petróleo. El aumento en las estimaciones de demanda de la IEA se vio atenuado por perspectivas más débiles para el PIB, derivadas principalmente de los problemas de la cadena de suministro y el aumento de los costos de la energía.

“El aumento de los precios se ha extendido por toda la cadena energética mundial”, dijo la AIE. “El aumento de los precios de la energía también está aumentando las presiones inflacionarias que, junto con los cortes de electricidad, podrían provocar una menor actividad industrial y una desaceleración de la recuperación económica”.

La agencia señaló que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados mantuvieron su plan de aumentar la producción en 400.000 barriles diarios “a pesar de los llamados de los principales países consumidores para que se produzca un aumento más sustancial”.

La OPEP+ no dio señales de desviarse de su plan. En su intervención en la Semana de la Energía de Rusia, en Moscú, el ministro saudí de Energía, el príncipe Abdulaziz bin Salman, reiteró su compromiso con una reactivación gradual y escalonada del suministro inactivo. La crisis que afecta a otros mercados energéticos demuestra el buen trabajo realizado por el grupo en la regulación del petróleo, sostuvo.

La producción mundial de petróleo aumentará en unos 2,7 millones de barriles diarios desde septiembre hasta fin de año a medida que la OPEP+ siga deshaciendo sus recortes y la producción estadounidense se recupere de los daños causados por el huracán Ida, dijo la IEA. Incluso con esas adiciones, el mercado tendrá un déficit de oferta de alrededor de 700.000 barriles diarios durante el resto de este año, antes de volver a tener un superávit a principios de 2022, dijo la IEA.

