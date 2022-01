Hiba Abouk confirma por fin, con una preciosa foto familiar, su segundo embarazo

14-10-2021 Hiba Abouk EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 14 (CHANCE)



Aunque los rumores de un nuevo embarazo comenzaron a finales del pasado verano, no fue hasta su aparición en el Festival de Cine de San Sebastián, el 26 de septiembre, cuando se confirmó que Hiba Abouk esperaba su segundo hijo. Con una incipiente barriguita que no dejaba lugar a dudas, la actriz acaparaba todas las miradas en la Gala de Clausura del certamen con un ajustadísimo vestido negro con el que presumía, por fin, de sus primeras curvas premamá.



Un embarazo sobre el que la protagonista de 'Madres' prefirió no hacer ningún tipo de declaración en San Sebastián, pero que paseó orgullosa por la Semana de la Moda de París, ciudad a la que se ha mudado recientemente con su pareja, Achraf Hakimi, y su hijo Amín, tras el fichaje del futbolista por el París Saint Germain, donde comparte vestuario con Sergio Ramos y Leo Messi entre otros.



Sin embargo, no ha sido hasta este jueves cuando, ilusionada, Hiba ha confirmado su segundo embarazo con una fotografía familiar con su bebé y su pareja, luciendo un vestido negro con el que su tripita es más que evidente, y las siguientes palabras: "La familia crece", que ha acompañado por un emoticono de una mujer embarazada.



Fiel a su discreción, sin embargo, Hiba no ha desvelado de cuánto está o el sexo de su segundo hijo, que no cabe duda que se convertirá en el mejor compañer@ de juegos para el pequeño Amín, que el próximo mes de febrero cumplirá dos años, y en el que la actriz está completamente volcada. ¡Muchísimas felicidades Hiba!