Ganancias bancarias impulsan a acciones EEUU; dólar y rendimiento de bonos bajan

NUEVA YORK, 14 oct (Reuters) -Las acciones en Estados Unidos subían el jueves, ya que sólidos reportes de ganancias de los bancos aumentaban el apetito por el riesgo de los inversores, mientras el dólar y el rendimiento de los bonos referenciales del Tesoro pausaban sus recientes alzas y retrocedían desde máximos de varios años.

* No obstante, los precios del petróleo volvían a subir, manteniendo vivas las presiones inflacionarias y respaldando las apuestas a que los bancos centrales podrían ajustar sus políticas y subir sus tasas de interés antes de lo esperado.

* En Estados Unidos, datos que mostraron que los precios al productor se apuntaron su menor avance en nueve meses en septiembre mostraron que los riesgos inflacionarios son reales, pero tal vez no tan extremos como algunos creían.

* De hecho, cualquier preocupación por el aumento de los precios se vio eclipsado el jueves por señales de que la economía y los negocios están medrando, mientras el número de personas que solicitó nuevos pedidos de beneficios por desempleo en Estados Unidos cayó por debajo de los 300.000 la semana pasada por vez primera en 19 meses.

* El dólar, que tocó un máximo de más de un año esta semana por crecientes apuestas sobre un aumento de las tasas de interés en Estados Unidos en 2022, bajaba por segundo día, junto con el rendimiento de los bonos a 10 años, que tiende a impulsar costos de endeudamiento globales.

* "Hasta el momento, las ganancias bancarias han sido fuertes. Esto da esperanzas a los operadores de que veremos una sólida temporada de ganancias", dijo Tim Ghriskey, de Inverness Counsel en Nueva York. "No obstante, si empezamos a ver malas orientaciones de las firmas, el mercado podría volver a bajar".

* Los principales índices de Wall Street avanzaban en torno al 1,5% a las 1721 GMT. El ánimo era exultante después de que Wells Fargo & Co, Citigroup Inc y Bank of America Corp reportaron beneficios que superaron las expectativas del mercado.

* El índice paneuropeo STOXX 600 mejoró un 1,2% y la medida de MSCI de acciones mundiales ganaba un 1,34%.

* Los mercados de divisas y de materias primas enviaban señales dispares. El oro, visto a menudo como una cobertura frente a la inflación, extendía las ganancias de la víspera, cuando disfrutó de su mejor sesión en siete meses.

* El oro al contado subía un 0,3%, a 1.797,49 dólares la onza, y los futuros del oro en Estados Unidos mejoraban un 0,26%, a 1.798,40 dólares. Por su parte, los precios del crudo avanzaban en torno a un 0,6%.

* El gas natural trepaba un 2%, tras haberse disparado más del 150% este año, liderando el alza de los precios globales de la energía. El bitcóin, usado también a veces como una cobertura ante la inflación, cedía un 0,34%, a 57.180,34 dólares, retrocediendo desde un máximo de cinco meses.

* El dólar se depreciaba, permitiendo que el euro, la libra esterlina y sus pares de Australia y Nueva Zelanda recuperaran terreno. El índice dólar restaba un 0,05% y el euro operaba estable a 1,1595 dólares.

* Las expectativas de que la Reserva Federal endurecerá la política monetaria más rápido de lo esperado hicieron que el dólar alcanzara un máximo de más de un año el martes, pero ahora acumula una baja en lo que va de octubre.

* El rendimiento de los bonos referenciales a 10 años bajaba al 1,5107% desde el 1,549% del miércoles. Los papeles a dos años cedían también al 0,3501%, frente al 0,368% el día previo.

