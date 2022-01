Fútbol/Segunda.- (Previa) El Almería visita al Eibar en un partido de grandes aspirantes

Jornada de derbi canario con sabor de 'playoff'



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El Almería buscará este viernes conservar el liderato de la Liga SmartBank en su visita (21.00 horas) al Eibar, quinto clasificado, en un duelo entre dos grandes aspirantes al ascenso, mientras que Las Palmas y Tenerife se enfrentan en el derbi canario este domingo a las 18.15 (horario peninsular) a fin de seguir en puestos de 'playoff'.



En Ipurua, el equipo de Rubi querrá seguir en lo más alto tras un mes sin perder y después del sinsabor que produjo el tanto de Las Palmas hace siete días. Los andaluces tenían la victoria en su mano pero Jonathan Viera les dejó sin dos puntos. Aún así, continúan al frente de la Segunda División al comienzo de la décima jornada del campeonato.



Su rival, inexpugnable en casa desde hace casi dos meses, también afronta dolido el compromiso de este viernes después de dejar escapar una renta de dos goles en su visita a Anduva la jornada anterior (3-3). Los armeros confían en su buen momento tal y como explicó su entrenador Gaizka Garitano en rueda de prensa. "Ahora mismo no veo a un equipo mejor que nosotros en las últimas semanas".



Por su parte, Las Palmas y Tenerife -que atraviesan buenas rachas- disputarán un derbi con más nivel que en las últimas temporadas, donde ambos conjuntos estaban lejos de las posiciones de prestigio. En esta ocasión, los chicharreros son cuartos y los 'pío pío' ocupan la sexta posición, separados tan solo por tres puntos.



Los amarillos contarán sin problema con Jesé Rodríguez, que está en un buen momento de forma y se encuentra perfectamente tras los rumores surgidos esta semana de que había sido atropellado con un coche por su pareja después de una discusión. "Respeten y dejen de sacar noticias falsas", indicó el jugador canario esta semana.



Además, la jornada deja otros partidos interesantes como el Sporting-Alcorcón, donde los asturianos esperan no fallar como locales para aprovechar un posible pinchazo del Almería; de igual forma que la Ponferradina, que recibe al Fuenlabrada con opciones de acabar la jornada en el liderato. Los de Oltra, motivados tras ganar al Leganés 'in extremis', ya merodean los puestos de promoción a Primera.



--PROGRAMA DE LA JORNADA.



-Viernes 15.



Eibar - Almería 21.00.



-Sábado 16.



Amorebieta - Cartagena 16.00.



Girona - Huesca 16.00.



Las Palmas - Tenerife 18.15.



Málaga - Zaragoza 20.30.



Sporting - Alcorcón 21.00.



-Domingo 17.



Ibiza - Mirandés 14.00.



Leganés - Valladolid 16.00.



Burgos - Lugo 18.15.



Real Sociedad B - Oviedo 18.15.



Ponferradina - Fuenlabrada 21.00.