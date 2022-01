Fútbol.- Roberto Solozábal: "Al Atlético no se le puede exigir que esté en la final de Champions"

14-10-2021 Roberto Solozábal DEPORTES SOLÁN DE CABRAS



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El excapitán del Atlético de Madrid Roberto Solozábal se ha mostrado "súper tranquilo" con el rendimiento del eequipo rojiblanco y "convencido de que a la larga va a funcionar" esta temporada, aunque ha añadido que "no se le puede exigir que esté en la final de Champions" pese al talento que atesora en su plantilla.



"Estoy súper tranquilo porque esto es una cosa a largo plazo. El equipo este año tiene calidad y estoy convencido de que a la larga va a funcionar. Simeone ha demostrado que hace competitivas a todas sus plantillas y este año lo va a conseguir igual. Tardará más o menos tiempo, pero lo conseguirá", confió Solozábal durante un acto de la Asociación Española contra el Cáncer.



En cualquier caso, aclaró que al Atlético "no se le puede exigir que esté en la final de Champions" a pesar del "nivel deportivo y económico" que ha alcanzado. "Pero yo como aficionado sí que le exijo que intente pelear para estar. Luego, llegar o no es otra cosa. Lo normal es que podamos soñar, pero vamos día a día. Yo estoy convencido de que seremos competitivos y lucharemos por todo", confió.



Solozábal, que presidente la asociación de exjugadores 'Leyendas del Atlético de Madrid', reconoció que el próximo encuentro contra el Liverpool es "un regalo para el público, que lleva tanto tiempo sin poder asistir al estadio". "Un partido contra el Liverpool suena fenomenal. Seguro que el equipo será tan competitivo como siempre y a ver qué pasa", dijo.



Por último, dijo que él nunca creyó en la posibilidad de que Leo Messi fichara por el Atlético. "La posibilidad de que el mejor jugador del mundo juegue en tu equipo es para hacer soñar, pero yo sinceramente no he soñado eso. Tal y como está el mundo del fútbol lo veía imposible por el nivel económico de otros clubes. Pero está bien soñar", finalizó.