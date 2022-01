Fútbol.- Mauricio Pochettino: "Sergio Ramos está sufriendo, pero es fuerte mentalmente"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, dejó claro este jueves que el defensa español Sergio Ramos "va a poder encontrar su mejor nivel", pese a seguir sin poder estar disponible para jugar desde el pasado mes de mayo, una situación dura que el de Camas está sabiendo sobrellevar porque "es fuerte mentalmente".



El central andaluz tampoco podrá estar listo para el partido de este viernes en la Ligue 1 ante el Angers y, según indicó el club francés, "continuará con los entrenamientos individuales supervisados por el cuerpo médico todavía durante diez días con el objetivo de regresar a los entrenamientos en grupo".



"No tengo dudas de que Sergio Ramos va a poder encontrar su mejor nivel. Está claro que para todo jugador no es una situación agradable el lleva tanto tiempo sin poder entrenar con sus compañeros y tener la posibilidad de jugar", aseguró Pochettino en rueda de prensa.



EL técnico del conjunto parisino tiene claro que el de Camas "está sufriendo, pero es fuerte mentalmente y lo está llevando de la mejor manera". "Todo el club está ayudándole para mantenerle en un alto nivel y con la motivación alta para poder superar este problema", remarcó el exjugador, que también confirmó que Juan Bernat "tiene posibilidades de entrar en el grupo" para el partido ante el Rennes más de un año después de sufrir una grave lesión de rodilla.



Por otro lado, Pochettino se refirió a las palabras del pasado fin de semana de Neymar Jr en las que decía que no sabía si tenía más "fuerza mental" para lidiar con el fútbol y recalcó que el brasileño es "un hombre sincero que expresa rápidamente sus sentimientos".



"Pero en su vida desde pequeño siempre ha estado bajo un foco mediático muy grande y no creo que tenga ningún problema. A veces las cosas se sacan fuera de lugar, pero él ama al fútbol y lo disfruta, y seguro que querrá jugar algunos años más", añadió el argentino, que afirmó que el delantero "muestra cada día su pasión por el fútbol".