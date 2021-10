Estas han sido las 5 fotos de Kim Kardashian West de las que nadie deja de hablar en Instagram

Kim Kardashian West (@kimkardashian) realizó en las últimas horas una serie de publicaciones en su popular cuenta de Instagramque no te puedes perder. Los 5 posteos de historias y fotografías, lograron más de 13.924.909 de interacciones entre sus followers.

Los posts más populares son:





Megan Fox and Kourtney Kardashian for Skims





The universe can give you every sign you need but you see what you wanna see when you’re ready to see it 🪧





I saw it was National Daughters Day so this post goes out to my mom and my daughters for when they are teenagers lol. North and Chi please be easy on me when you’re the age I was in theses pics 🙏🏼 and Mom- I’m sorry! I remember being grounded here for Kourtney stealing your car just to drive it around the block and some how even though I didn’t participate I still got in trouble! So we had nothing else to do but do photo shoots in the garage. 🤦🏻‍♀️🤷🏻‍♀️. It was never me, I just listened to what my older sister said and friends. They were such bad influences and I was perfect and for that I’m sorry!





Dinner with my fave couples





After Party

Kimberly Noel Kardashian nació el 21 de octubre de 1980, comenzó a hacerse un hueco en el mundo de la fama a principios de la década de los 2000, cuando acaparaba portadas y photocalls en calidad de amiga de la también conocida socialité Paris Hilton. Kardashian apareció en múltiples ocasiones en el reality The Simple Life (2003-2007), el cual protagonizaban Paris Hilton y Nicole Richie.

Su prominencia aumentó a partir de 2007, año en el que estrenó junto a su familia un programa de telerrealidad en E! llamado Keeping Up with the Kardashians. Desde entonces ha lanzado múltiples fragancias y accesorios entre los que destacan sus marcas KKW Beauty o Skims. En 2016 llegó a ser portada de la revista Forbes como una de las empresarias más codiciadas del mundo. En la actualidad, luego de un acuerdo con la empresa Coty; su marca de cosméticos KKW BEAUTY está valorada en 1 billón de dólares.