España.- Podemos dice que forma parte del pacto para renovar el TC, en términos iguales al preacuerdo de febrero

10-10-2021 La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, en el mitin final de la 'Universidad de Otoño', organizada por Podemos, en Rivas-Vaciamadrid, a 10 de octubre de 2021, en Madrid (España). POLITICA Jesús Hellín - Europa Press



Subraya que el PP seguirá en "abierta rebeldía" constitucional si no accede a desbloquear también el CGPJ



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha asegurado que Unidas Podemos, como parte del Gobierno de coalición, participa del consenso acuerdo para renovar el Tribunal Constitucional (TC) y otros órganos constitucionales, y que el PSOE le ha dado garantías de que consiste en los mismos términos del preacuerdo que ya se ultimó en febrero.



Así lo ha indicado en declaraciones a los medios en el Congreso de los Diputados para aseverar que es imprescindible acometer también el desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial y acusar al PP de que seguirá en "abierta rebeldía" constitucional si no cambia de posición.



La también secretaria general de Podemos ha destacado que es importante la renovación de instituciones como el Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos,



No obstante, ha enfatizado que es "imprescindible" cambiar a los vocales con mandato caducado del CGPJ para poder cumplir el mandato constitucional y poder "cuidar la democracia".



También ha defendido que el espacio confederal, como miembro del Ejecutivo de coalición con el PSOE, forma parte de ese pacto y su socio parlamentario les ha transmitido que se "respeta" el preacuardo al que se llegó en febrero" en "los mismos términos alcanzados".



Preguntada sobre los perfiles que articularán esa renovación de dichos órganos, Belarra no ha querido apuntar nombres y ha especificado que se irán conociendo detalles en los "próximos días". "De momento es pronto".