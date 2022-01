España.- El Gobierno recalca al PP que es "esencial" que el consenso se amplíe y el CGPJ se renueve en esta legislatura

28-09-2021 El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, a su llegada para reunirse con el Partido Regionalista de Cantabria en el Congreso de los Diputados, a 28 de septiembre de 2021, en Madrid, (España). Esta reunión es la continuación de la ronda de consultas con los portavoces de todas las formaciones del Congreso para tantear posibles apoyos a los Presupuestos Generales del Estado de 2022. POLITICA EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press



Bolaños dice que el acuerdo se ha alcanzado en un plazo "razonablemente corto" porque no partían de cero



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha celebrado este jueves el acuerdo alcanzado con el PP para renovar el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos pero ha recalcado que es "esencial" que este "consenso" se extienda al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que este pueda renovarse en esta legislatura.



En declaraciones en el Congreso, Bolaños ha dicho que para el Gobierno este acuerdo es "importante" porque debe empezarse a "prestigiar" las instituciones para que éstas funcionen "con normalidad". "Eso es reforzar la democracia", ha dicho.



El ministro ha defendido que desde el Ejecutivo "siempre" han estado "dispuestos" el acuerdo para "reforzar" las instituciones y "cumplir" con lo que dice la Ley y la Constitución, como lo han demostrado las declaraciones que el presidente, Pedro Sánchez, ha realizado en ese sentido. De hecho, ha destacado que cuando ha habido "la mínima oportunidad", se ha "avanzado".



"QUEDA TRABAJO"



Y, aunque ha reconocido que "queda trabajo", Bolaños ha dicho esperar que este acuerdo, esta voluntad de diálogo y este "espíritu de consenso" alcancen ahora al CGPJ, un órgano "importante" para el funcionamiento del Poder Judicial y que lleva más de tres años con el mandato caducado.



"Es necesario seamos capaces de llegar a acuerdo que refuerce la independencia del Poder Judicial", ha manifestado, incidiendo en que es no solo "deseable" sino "factible" que haya un nuevo órgano de gobierno de los jueces antes de que acabe esta legislatura porque lleva "demasiado tiempo ya en funciones y fuera del mandato constitucional". "No es una opción, es que la Ley y la Constitución obliga a que renovemos el CGPJ", ha apostillado.



Preguntado sobre qué había cambiado en las últimas 24 horas para que las partes se hayan puesto de acuerdo después de meses de bloqueo, Bolaños ha respondido que este miércoles hubo un cambio "evidente y público" de posición del PP cuando su líder, Pablo Casado, tendió la mano al presidente, Pedro Sánchez, para renovar todos los órganos constitucionales caducados salvo el CGPJ.



"Y ese cambio de posición del PP y abrirse a una negociación y a un diálogo al que el Gobierno siempre ha estado dispuesto ha hecho posible que logremos un acuerdo en un plazo razonablemente corto", ha explicado.



LAS NEGOCIACIONES ESTABAN "MUY TRABAJADAS"



Ahora bien, el ministro ha querido dejar claro que, aunque en los últimos meses no habían tenido "demasiada interlocución", las negociaciones estaban "muy trabajadas" desde que en febrero, se había hecho el anterior intento para renovar los órganos pendientes. "No hemos partido de cero desde ayer sino de un acuerdo que estaba muy avanzado en febrero de este año", ha insistido.



De su lado, el portavoz parlamentario del PSOE, Héctor Gómez, ha valorado que el PP haya "rectificado" su posición y que se haya conseguido este acuerdo para actualizar las instituciones "en un tiempo récord".



Ahora, según ha apuntado, la voluntad del PSOE es seguir en esa línea de diálogo para renovar también el CGPJ, en funciones desde desde hace más de tres años. "Es importante acabar cuanto antes con esta anomalía institucional", ha señalado Gómez, quien espera que "en las próximas horas" se pueda avanzar en la negociación para que actualizar el órgano de gobierno de los jueces. "Invitamos al PP a que atienda el mandato constitucional del Poder Judicial", ha concluido.