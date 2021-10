Escándalo podría afectar confianza en FMI, Banco Mundial: Yellen

(Bloomberg) -- La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, advirtió que un escándalo en torno a la credibilidad de una clasificación de países sobre su clima empresarial podría perjudicar la confianza en el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial a menos que las instituciones tomen medidas firmes para prevenir malas prácticas y apoyen a los denunciantes.

Yellen también dijo que EE.UU. “monitoreará atentamente los acontecimientos y evaluará hechos y hallazgos nuevos en caso de que estén disponibles” después de decidir a principios de esta semana que la controversia no justificaba la destitución de la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, quien fue acusada por un bufete de abogados que investiga el asunto de presionar indebidamente a miembros del personal del Banco Mundial.

Los hallazgos de las investigaciones sobre el tema del Banco Mundial “podrían reducir la confianza en las instituciones financieras internacionales si no se toman medidas firmes para promover la transparencia, proteger la integridad de los datos y prevenir malas prácticas”, señaló Yellen el jueves, según declaraciones publicadas por el Departamento del Tesoro. “También es importante que las instituciones financieras internacionales evalúen formas de mejorar los sistemas internos para la protección de los denunciantes y las denuncias”.

El episodio, que tuvo lugar en 2017 mientras Georgieva era directora general del Banco Mundial, casi le costó a la economista búlgara su cargo actual como líder del FMI. El directorio ejecutivo del Fondo revisó las acusaciones, pero finalmente dictaminó el lunes que ella no había jugado un papel inadecuado en el episodio.

Georgieva ha negado enérgicamente cualquier mala práctica en el informe del Banco Mundial, y el directorio del FMI reafirmó el lunes su “plena confianza” en Georgieva.

Preocupaciones ‘legítimas’

Los comentarios de Yellen el jueves se produjeron tres días después de decir que la investigación del bufete de abogados “planteó problemas e preocupaciones legítimas”.

El jueves Georgieva asistió a una conferencia de prensa con la ministra de Finanzas de Suecia, Magdalena Andersson, y, cuando le preguntaron por las declaraciones de Yellen, la líder del FMI remitió la pregunta a Andersson, quien encabeza el principal comité directivo del FMI. Andersson citó la opinión del directorio del FMI de que Georgieva cuenta con el apoyo unánime y total de la junta.

La declaración del jueves, en la que Yellen elogió los avances logrados esta semana durante las reuniones globales en Washington, se produjo en la sesión anual del FMI y el Banco Mundial, donde titulares de finanzas de todo el mundo abordaron temas que van desde el cambio climático y la actual pandemia hasta la inflación mundial y la deuda de los países en desarrollo.

