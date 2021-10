Empresarios de Ciudad Juárez celebran apertura de fronteras con EE.UU.

Personas caminan hoy por el puente internacional Paso del Norte de Ciudad Juárez, estado de Chihuahua (México). EFE/Luis Torres

Ciudad de México, 13 oct (EFE).- Empresarios valoraron positivamente este miércoles en una conferencia la decisión de las autoridades estadounidenses de reabrir en noviembre sus fronteras terrestres entre Ciudad Juárez (Chihuahua) y El Paso (Texas), que permanecían cerradas desde marzo de 2020.

"Es positiva esta próxima reapertura. No vemos un Juárez sin El Paso, ni El Paso sin Juárez. Estamos unidos, no debe de haber divisiones, la fuerza de Juárez es que estamos en frontera, es (el cierre) una cuestión política migratoria discriminatoria", declaró Jesús Manuel Salayandía, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).

"No hay registro que por estar cerrados los puentes hubo menos contagios de covid-19. Este cierre nos ha pegado, a los que se dedican a la venta de parte de vehículos, a la industria. Ha afectado a la economía juarense y estadounidense", concluyó.

Cecilia Álvarez, comerciante de la zona centro de Ciudad Juárez, refirió que esta medida significará una mejoría para los ciudadanos por poder "viajar con libertad y tomar responsabilidad y respeto" a la vecina ciudad estadounidense de El Paso.

"Tuvimos recorte de personal durante esa época en la que estuvieron cerrados los puentes, las ventas bajaron un 80 % en el área de Juárez, pero estoy segura de que volverá a ser mejor de lo que ya era", refirió a Efe.

Otro caso es el de Andrés Bernal, vendedor que la misma zona, quien comenta a Efe que la medida de cerrar los cruces fronterizos afectó el turismo.

"Antes llegaba con mi mercancía y para las tres de la tarde ya estaba en mi casa, ahora no es lo mismo, me voy con mercancía a casa, ahora que ya es oficial el que abran los puentes estamos muy contentos", señaló.

La Casa Blanca anunció el martes que abrirá sus fronteras terrestres con México y Canadá en una fecha de noviembre aún por confirmar y requerirá a los viajeros que quieran ingresar una prueba de vacunación con pauta completa.

La reapertura de la frontera, hasta ahora cerrada a viajes no esenciales, ha sido una demanda reiterada de México, que en verano aceleró la vacunación en los 45 municipios fronterizos para facilitar un acuerdo al respecto.

Las autoridades mexicanas celebraron también esta mañana la decisión de Estados Unidos y destacaron la "cercanía" entre ambos Gobiernos.

"La cercanía que tenemos en este momento con Estados Unidos en materias que tienen que ver con millones de personas no se veía desde hacía muchos años", dijo el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, durante la rueda de prensa matutina del presidente, Andrés Manuel López Orador, en el Palacio Nacional.

Antes de la pandemia, la frontera de México con Estados Unidos, que se extiende a lo largo de más de 3.000 kilómetros, era considerada una de las más activas del mundo con más de un millón de personas que cruzaban cada día y por el intercambio de bienes y servicios por un valor de 1.700 millones de dólares diarios.