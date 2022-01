Emmy habla con Jorge Javier Vázquez tras cargar en contra del programa

14-10-2021 EMMY. MADRID, 14 (CHANCE) Este jueves 'Secret Story' nos sorprendía con unos vídeos en el cubo de Emmy en los que volcaba su rabia y sus pocas ganas de continuar en el concurso, además, culpaba al programa de su mal humor y también aseguraba que se estaba llevando a cabo una campaña en contra suya. Jorge Javier Vázquez avisaba que hablaría con ella a lo largo de la noche y así ha sido. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TWITTER OFICIAL DE 'SECRET STORY'



MADRID, 14 (CHANCE)



Este jueves 'Secret Story' nos sorprendía con unos vídeos en el cubo de Emmy en los que volcaba su rabia y sus pocas ganas de continuar en el concurso, además, culpaba al programa de su mal humor y también aseguraba que se estaba llevando a cabo una campaña en contra suya. Jorge Javier Vázquez avisaba que hablaría con ella a lo largo de la noche y así ha sido.



"La votación sigue abierta aunque tú creas que sí, nosotros hemos repasado todo lo que has dicho de nosotros, júzgalo tú misma. Emmy, tú imagina que tienes una hija así, ¿qué le dirías?" empezaba diciéndole el presentador y nada más terminar la exposición de dichas imágenes, la concursante aseguraba: "Una vergüenza, sí, yo sé la mierda que suelto por la boda y sí, desafortunadamente tengo un lado feo y es este que acabamos de ver".



En cuanto a la pregunta que le había hecho Jorge Javier, ella respondía que calificaría a su hija de: "Maleducada, totalmente, me da pena ver estos vídeos, la verdad, he llegado a ser así, no quería esto, soy otra Emmy que la que ha entrado y siento que no puedo cambiar el chip, que es lo que debería hacer y no lo consigo y por eso creo que es hora de irme antes de que se produzcan más vídeos así"



"Todavía puedes cambiar, ¿o lo ves complicado?" le decía Jorge y ella aseguraba que era algo difícil, ya que no está motivada a seguir en el concurso: "Lo veo complicado, la verdad y viendo estos vídeos me siento fatal, me da vergüenza y pena".



El presentador acababa su charla con ella siendo reprimiéndole su comportamiento estos días: "Tú imagínate cómo se deben sentir los que están trabajando en la organización del programa cuando tú te refieres a ellos de esta manera. ¿Sabes lo qué estaba pensando? A lo mejor es que no eres tan interesante como tú crees. Eres muy joven y tienes todavía mucho tiempo para cambiar, si te quedas tienes todavía la oportunidad de dar momentos como los que has dado".