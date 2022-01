Emmy, expulsada de 'Secret Story'

15-10-2021 CANALES RIVERA Y EMMY EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TWITTER OFICIAL DE 'SECRET STORY'



MADRID, 14 (CHANCE)



Canales Rivera y Emmy se debatían su permanencia en el concurso y lo cierto es que nos hemos quedado muy sorprendidos al ver la elección del público, que ha decidido salvar al torero y expulsar a la concursante que más castigo ha dado en 'La casa de los secretos' estos últimos días.



Una elección que empieza a ser muy criticada en redes sociales porque, aunque la actitud de Emmy no ha sido la correcta en cuanto a las críticas que ha tenido al programa, muchos espectadores aseguran que Canales es un auténtico 'mueble' y no aporta contenido alguno al reality.



Emmy se ha adelantado y antes de abandonar la casa se ha reencontrado con su gran amigo Luis Rollán y en el cubo le ha confesado cuál es su secreto dentro del concurso: fue abandonada de niña por su madre y estuvo en un internado. La ya expulsada le ha explicado que se le hace tan complicada la convivencia porque no está acostumbrada a estar tantos días encerrada en un sitio porque le trae duros recuerdos de aquella época de su vida.



Además, Emmy le explicaba que cuando fregaba el suelo en la casa se acordaba de que le obligaban hacer eso en el internado nada más despertarse y para ella, es un trauma. Una infancia durísima que hemos conocido esta noche cuando ya era expulsada y cuando todavía no podía exponerlo públicamente.