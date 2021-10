El presidente de Honduras dice que la aviación civil es una prioridad

Fotografía de archivo en la que se registró al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, en Tegucigalpa (Honduras). EFE/Humberto Espinoza

Tegucigalpa, 14 oct (EFE).- El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dijo este jueves que la aviación civil es una prioridad para el país, del que además subrayó que es "una tierra de oportunidades".

"La aviación civil para nosotros los hondureños es una prioridad, un eje estratégico sumamente importante, y hoy les digo a las líneas aéreas y a quienes se relacionan con este rubro, que tenemos un sistema de migración de los más avanzados de la región y pronto estaremos entregando a nuestros compatriotas los nuevos pasaportes electrónicos", subrayó Hernández.

El mandatario se refirió a la importancia que tiene para su país la aviación civil, en la inauguración, en Tegucigalpa, del Día de la Aviación Mundial.

"Esta es una tierra de oportunidades. Aprovechen e inviertan pronto en Honduras, no se vayan a quedar fuera de estas oportunidades", señaló el mandatario al dar a conocer las facilidades que ofrece su país al sector.

En la víspera de la inauguración del Aeropuerto Internacional de Palmerola, en la región central de Honduras, el presidente del país centroamericano destacó la nueva ley de pasajes baratos aprobada como una estrategia que prevé volver más competitivas a las líneas aéreas y brindar una mejor oferta en precios de boletos de avión a quienes decidan viajar.

"Decidimos pasar una ley de incentivo a las líneas aéreas de bajo costo como una estrategia para competir con las otras líneas y aquí en Honduras, después de la seguridad, el pasajero debe decidir a dónde debe viajar y cómo debe viajar", expresó Hernández, señala un comunicado de la Casa Presidencial de Tegucigalpa.

Los boletos a bajo coste, según dijo el mandatario, permitirán a muchos de sus compatriotas que viven en el exterior venir a Honduras a visitar familiares y a que se animen a viajar quienes nunca lo han hecho.

Al evento, auspiciado por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, en inglés), asistieron funcionarios, expertos, diplomáticos y representantes de líneas aéreas que operan en Honduras y otras que están próximas a volar hacia y desde el país centroamericano, entre otros invitados.

La directora de Relaciones Gubernamentales de Avianca, Viviana Martín, dijo que "no es casualidad que se haya elegido a Honduras para este Día de la Aviación Mundial. Están haciendo muy bien las cosas".

El director de Asuntos Corporativos de la línea Volaris, Ronny Rodríguez, indicó que la inversión en infraestructura hecha por Honduras "merece el aplauso de la industria y de la región, no solo con el moderno aeropuerto (de Palmerola), que marcará la pauta en la región, sino que está debidamente conectado".

Según la información oficial, el 8 de julio el vicepresidente regional de la IATA, Peter Cerdá, afirmó que con la aprobación de la nueva ley de pasajes baratos, "Honduras da un paso firme hacia el reconocimiento del importante papel que desempeña la aviación en la recuperación económica", después de la pandemia de covid-19, que se comenzó a propagar a inicios de 2020.

El presidente hondureño recordó que el Aeropuerto Internacional de Palmerola, que será inaugurado este viernes, también será un centro logístico para las Américas y contribuirá además al comercio centroamericano por quedar en la ruta del Canal Seco, que une al Atlántico de Honduras con el Pacífico. EFE

