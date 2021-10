El Parlamento de Nicaragua aprueba un préstamo millonario para hospitales covid-19

Según los planes de las autoridades nicaragüenses, dos de los hospitales modulares serán ubicados en centros hospitalarios de Managua, y uno por ciudad en Estelí (norte), Juigalpa (centro), Masaya (Pacífico), y Matagalpa (norte). Foto de archivo. EFE/Jorge Torres

Managua, 14 oct (EFE).- La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua aprobó este jueves un préstamo de 114,5 millones de dólares para construir seis hospitales modulares destinados a atender pacientes con covid-19.

"Los seis nuevos hospitales modulares se construirán con acero preindustrializado y prediseñado, que es un sistema en el contexto de la pandemia mundial por su funcionalidad para la atención de enfermos por covid y otras enfermedades endémicas", informó la Asamblea nicaragüense en su portal web.

Según los planes de las autoridades nicaragüenses, dos de los hospitales modulares serán ubicados en centros hospitalarios de Managua, y uno por ciudad en Estelí (norte), Juigalpa (centro), Masaya (Pacífico), y Matagalpa (norte).

Los seis hospitales modulares aportarán 408 camas al sistema sanitario nacional, de acuerdo con la información oficial.

Los hospitales modulares se caracterizan porque se pueden construir relativamente rápido y su infraestructura puede ser modificada según las necesidades.

El Parlamento de Nicaragua indicó que aprobó el préstamo, que garantiza fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), de la agencia de crédito británica UK Export Finance, y de “otras instituciones financieras”, por una petición “de urgencia” realizada por el presidente Daniel Ortega.

Según datos oficiales, la covid-19 ha dejado en Nicaragua 206 muertos y 15.540 casos confirmados desde marzo de 2020.

El Observatorio Ciudadano Covid-19, una red de médicos independientes, ha reportado por su parte 5.724 fallecimientos por neumonía y otros síntomas relacionados con el nuevo coronavirus, así como 30.282 casos sospechosos, datos que no son reconocidos por el Gobierno.

Hasta ahora el Gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega Ortega, se ha caracterizado por no establecer restricciones para evitar la propagación de la covid-19, aplicar mínimas medidas de prevención, y promover actividades masivas, en la que denomina "estrategia singular" para no afectar la economía.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) han mostrado su preocupación por el manejo de la covid-19 en Nicaragua.