El Mónaco espera a un Barça invicto y cansado

Barcelona, 14 oct (EFE).- El Mónaco espera este viernes (19.00 horas) al Barça, invicto en la Euroliga si bien algo cansado después del duro partido contra el Olympiacos que este miércoles se decidió en la prórroga (79-78).

Sumó el Barça en el Palau Blaugrana el pleno de tres victorias, pero sudó de lo lindo para derribar la defensa griega, que planteó un encuentro físico que desgastó a los jugadores de Sarunas Jasikevicius.

Pese a ello, el conjunto azulgrana supo sufrir y resolvió el duelo gracias a un gran Nikola Mirotic, autor de 22 puntos, referencia ofensiva en los tres primeros partidos de la máxima competición europea (18,3 puntos).

Reconoció Jasikevicius tras el partido contra el Olympiacos que poco puede pedir a sus jugadores a nivel táctico con el tiempo que tendrán para preparar el envite ante el equipo monegasco.

“No tenemos tiempo ni para ver vídeos, ni para analizar mucho. Tenemos que trabajar individualmente y mejorar en 48 horas, porque cada partido fuera en la Euroliga es un desafío muy grande”, recordó tras el triunfo.

Sus hombres jugarán en Mónaco el quinto encuentro en once días. Los cuatro primeros -Casademont Zaragoza (76-63), Bayern de Múnich (72-80), Coosur Real Betis (61-78) y Olympiacos(79.78)- los han saldado con victoria.

De hecho, el Barça, que no pierde desde la final de la Supercopa de España, ha ganado los seis partidos de la Liga Endesa y los tres de la Euroliga.

Las claves de su juego en Europa son la defensa -ha encajado 67,3 puntos en los tres primeros partidos- y la mentalidad de sus jugadores en los momentos clave.

Anoche, sin ir más lejos, el equipo se mantuvo a flote en la prórroga a pesar de que, como reconoció Jasikevicius, jugara "bastante mal”.

En frente mañana tendrá un rival que cuenta con jugadores de mucho nivel, como el experimentado base Mike James (16,3 puntos), principal argumento ofensivo del equipo entrenado por Zvezdan Mitrovic.

El Mónaco empezó la competición con dos victorias convincentes ante el Panathinaikos (75-63) y el Unics Kazán (80-88), y anoche fue capaz de competir ante todo un Real Madrid (94-86). Por ello, a pesar de no tratarse de un club histórico de la competición, se prevé un encuentro igualado.

Jasikevicius no podrá contar con Álex Abrines, lesionado de larga duración, mientras que el pívot Sertac Sanli, que se ha perdido los tres últimos encuentros por un esguince de tobillo, sigue siendo seria duda.