EEUU.- La Casa Blanca rechaza formalmente la protección reclamada por Trump a documentos sobre el asalto el Capitolio

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



La Casa Blanca ha rechazado formalmente la petición formulada por el expresidente Donald Trump para ejercer privilegios ejecutivos y evitar la entrega de una serie de documentos reclamados por el comité de la Cámara de Representantes que investiga el asalto llevado a cabo el 6 de enero contra el Capitolio.



Dana Remus, asesora de la Casa Blanca, ha enviado una misiva al Archivo Nacional para notificar que el presidente, Joe Biden, "ha sopesado la petición del expresidente" y que se han llevado a cabo "consultas adicionales" con el Departamento de Justicia para abordar la situación.



"Por las mismas razones expuestas en mi carta anterior, el presidente mantiene su conclusión de que la petición de un privilegio ejecutivo no va en interés de Estados Unidos y que, por ello, no está justificado en ninguno de los documentos entregados a la Casa Blanca el 8 de septiembre de 2021", ha explicado.



Así, ha recalcado en su misiva, publicada por la Casa Blanca a través de su página web, que "Biden no ratifica la petición de privilegio del expresidente" y ha dicho que hay orden para que el Archivo Nacional "entregue al Comité Selecto las páginas identificadas como privilegiadas por parte del expresidente".



"Ante la urgencia de la necesidad del Comité Selecto para la información, el presidente ordena que entregue estas páginas en un plazo de 30 días después de la notificación al expresidente, al margen de cualquier orden judicial", ha remachado Remus.



El rechazo de Biden a la petición de Trump fue confirmado el viernes por la portavoz de la Casa Blanca, Jennifer Psaki, si bien ahora ha sido oficializado a través de la publicación de la carta de Remus al Archivo Nacional.



INVESTIGACIÓN SOBRE EL ASALTO



El comité ha abierto una extensa investigación sobre el asalto al Capitolio, protagonizado por seguidores de Trump para intentar detener la confirmación de la victoria electoral de Biden y que se saldó con cinco muertos, lo que incluye la petición de documentos a varias agencias federales, incluidos los Archivos Nacionales, y "todos los documentos y comunicaciones en la Casa Blanca" durante esa jornada.



En este contexto, el comité ha reclamado la entrega de documentos de Jeffrey Clark, un antiguo alto cargo del Departamento de Justicia que, según el organismo, habría estado implicado en los intentos del entonces presidente de poner en duda la validez de los resultados de las elecciones de 2020.



"El Comité Selecto debe entender todos los detalles sobre los esfuerzos en el seno de la anterior Administración para retrasar la certificación de las elecciones de 2020 y amplificar la desinformación sobre los resultados electorales", ha dicho el presidente del comité, Bennie Thompson.



"Tenemos que entender el papel de Clark en estos esfuerzos en el Departamento de Justicia y saber quién estuvo implicado en la Administración", ha dicho, antes de detallar que Clark habría propuesto la posibilidad de solicitar a congresistas de Georgia aplazar la certificación de los resultados en este estado, según ha recogido la cadena de televisión estadounidense CBS.



El comité investiga también el papel que tuvieron el propio Donald Trump y varios de sus ayudantes y consejeros durante el asalto. Tras los disturbios, la red social Twitter decidió suspender la cuenta de Trump, con más de 80 millones de seguidores, después de que el mandatario la utiizara para asegurar en repetidas ocasiones que las elecciones habían sido amañadas, una acusación que ha sido refutada en numerosas ocasiones.