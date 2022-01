Eduardo Navarrete aclara su encontronazo con David Bustamante y desvela cómo es, en las distancias cortas, el cantante

01-09-2021 Eduardo Navarrete EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



El diseñador ha justificado el enfado del cantante, al que ha dedicado unas bonitas palabras que reflejan cómo es su relación



MADRID, 14 (CHANCE)



Máxima tensión en el último programa de 'Masterchef Celebrity', cuando David Bustamante y Eduardo Navarrete protagonizaron un encontronazo que ha dado mucho que hablar. "¡Me estás poniendo la cabeza como un bombo! No me vaciles ni me faltes al respeto" estallaba el de San Vicente de la Barquera ante las bromas del diseñador durante una de las pruebas del talent culinario. Un desencuentro que pronto solucionadan con un abrazo y del que ahora el modisto nos habla, contando por primera vez cómo es el cantante en las distancias cortas.



"Son muchas horas juntos, muchas horas de programa, al final Bustamante tenía un mosqueo de tres pares de narices y lo pagó conmigo, pero yo no tenía culpa y él lo sabía y yo no entré al trapo porque dije como le haga así la mecha arde Troya. Al minuto, aunque parecía que pasó mucho tiempo, nos pedimos disculpas y nos arreglamos al momento", ha explicado el diseñador.



"Quiero muchísimo a David. Es como yo, una persona muy intensa", ha señalado, descubriendo que el cantante es "súper competitivo en la parte buena de la palabra. Él se lo toma todo a pecho y yo entiendo que él sea sí, lo es de verdad".



Íntimo amigo de Terelu Campos desde que coincidieron en 'Masterchef', Eduardo Navarrete también nos ha contado cómo es su relación con la colaboradora: "La quiero muchísimo. Me ha abierto las puertas de su casa, su familia, sus amistades y la amo, para mí es maravillosa, somos tal para cual, nos hemos juntado el hambre con las ganas de comer. Normal que nos llevemos bien. Una pandilla estupenda para tomar cañas que es lo que mejor se nos va", confiesa.



