Diez mil corredores de 80 países tomarán la salida en la capital catalana

Miles de participantes toman la salida en la 29ª edición de la eDreams Medio Maratón de Barcelona, en una imagen de archivo. EFE/Alejandro García

Barcelona, 14 oct (EFE).- La 31ª edición del eDreams Medio Maratón de Barcelona que el próximo domingo 17 de octubre, a partir de las 08:45 horas, se disputará en su habitual circuito urbano de 21,097 Km. contará con 10.000 corredores (2.000 mujeres) de 80 países distintos.

La prueba fue presentada este jueves en la Sala Lluís Companys del Ayuntamiento de Barcelona, en un acto presidido por David Escudé, concejal de Deportes del consistorio barcelonés; Cristian Llorens, director general de RPM, la empresa organizadora; y Javier Bellido, director general de eDreams, patrocinador principal de la carrera.

Escudé recordó que el Medio Maratón de Barcelona fue "la última carrera antes de la pandemia" (se corrió en febrero de 2020). "Ahora podemos decir que será la primera de la 'nueva normalidad' con la marca Barcelona", añadió.

Llorens ha agradecido a Escudé el apoyo para seguir contando con pruebas de este nivel en la Ciudad Condal. "El lema de este año, 'Time to be the first' (tiempo para ser el primero), ya habla de nuestros objetivos, recordando que en el circuito ya se han batido dos récords del mundo", subrayó.

En categoría masculina, el objetivo es mejorar el récord de la prueba que ostenta el etíope Mule Washiun, ganador en 2018, con un tiempo de 59:44. Él y el vencedor del pasado año, el keniano Víctor Chumo, con 59:58, son los dos únicos corredores que han bajado de la hora en la capital catalana.

Para lograr batir este récord, se contará con el ugandés Stephen Kissa, de 25 años, segundo clasificado el año pasado y que llega con una mejor marca de 58.56, lograda el pasado 29 de noviembre en Nueva Delhi (India), y con el eritreo Aron Kilfe, de 23 años y con una mejor marca de 59:51 (2018).

Kifle fue olímpico en Tokio 2020 y bronce en el Mundial de Medio Maratón de Valencia 2018. El keniano Daniel Kemoi completa el trío de favoritos con una mejor marca de 1h.00:25, lograda en Temple (Arizona) el año pasado.

El hispano marroquí Mourad Mounim de 26 años, con una mejor marca de 1h.05:55 (Granollers, 5/6/2021), el ilerdense Ricard Pastó, de 34 años y con 1h.06:35 (Granollers 5/6/2021) y el badalonés Sergio Enriquez, con 1h.07:18, son los favoritos de la representación española.

La participación masculina incluye una quincena de atletas europeos con marcas inferiores a 1h.07 procedentes de Suiza, Suecia, Portugal, Austria, Gran Bretaña, Francia, Lituania y España.

En categoría femenina, parten como favoritas cuatro corredoras africanas: la keniana Brillian Kipkoech, con una mejor marca de 1h.06:56, la etíope Asnakesh Awoke, de 25 años y con un registro de 1h.07:10, logrado con su segundo puesto en la edición del año pasado, y las kenianas Sandrafelis Tuei, de 23 años y con 1h.08:19 (Lisboa 2019) y Caren Chebet, de 21 años y con 1h.09:20.

Su objetivo es batir el récord del Medio Maratón de Barcelona, que lo ostenta desde el 15 de febrero de 2015 la keniana Florence Kiplagat, con un registro de 1h.05:09 y que su momento fue récord del mundo. Actualmente es la 13ª mejor marca de todos los tiempos.

En cuanto al actual récord mundial está en poder de la etíope Yalemzert Yehualaw, con 1h.03:44, lograda en Larne (Reino Unido) el pasado 29 de agosto.

La hispano marroquí Hasna Bahom, con 1h.16:37, la riojana Marta Castroviejo, con 1h.16:47, y la tortosina Mireia Guarner, debutante en la distancia y con una mejor marca en maratón de 2h.58:14 (Fráncfort 2018) son las bazas españolas.

El medio maratón barcelonés, mantiene el distintivo Gold Label, máxima distinción que otorga la World Athletics (Federación Internacional de Atletismo) a las pruebas en ruta de atletismo y que solo tienen doce pruebas de medio maratón en todo el mundo.