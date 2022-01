DESCONECTA.-El aullido de este perro llamó la atención de su dueña por su parecido al de un lobo y un mono

14-10-2021 El aullido de este perro llamó la atención de su dueña por su parecido al de un lobo y un mono. MADRID, 14 oct. (EDIZIONES) Maria Kosterina, de 29 años, de San Petersburgo (Rusia), sacó la cámara para grabar a su perro Leo aullando y no porque esta sea una práctica poco habitual en su mascota, sino por los sonidos tan curiosos que emitía. SOCIEDAD YOUTUBE - VIDELO



Maria Kosterina, de 29 años, de San Petersburgo (Rusia), sacó la cámara para grabar a su perro Leo aullando y no porque esta sea una práctica poco habitual en su mascota, sino por los sonidos tan curiosos que emitía.



El aullido del can, un Spitz alemán, de seis años, se debate entre el aullido de lobo y el sonido de un mono, dando lugar a una mezcla de lo más curiosa.



Según su dueña, Leo hace estos ruidos cuando se ha quedado solo y echa de menos la compañía humana.



https://www.youtube.com/watch?v=fQ4dAVjtocQ



En lo que respecta a las llamadas de la naturaleza, el aullido es uno de los más fascinantes, pero no muchos animales lo hacen. El aullador más famoso es probablemente el lobo, seguido de otros miembros de la familia Canidae como los chacales, coyotes o perros.



Pero lo cierto es que la mayoría de los perros domésticos no emiten verdaderos aullidos, entendidos como una llamada sostenida y de largo alcance, sino una vocalización en busca de atención o como reacción a la ansiedad por separación dependiendo de la raza y el individuo.