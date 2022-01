Coronavirus.- El estado australiano de Victoria supera los 2.000 casos diarios de COVID-19 por primera vez

SÍDNEY, 14 (DPA/EP)



El estado australiano de Victoria ha superado los 2.000 casos diarios de coronavirus por primera vez, mientras las tasas de vacunación se acercan a los objetivos marcados.



Las autoridades sanitarias del estado han informado este jueves de que se han registrado, en concreto, 2.297 casos de coronavirus transmitidos localmente en la última jornada, lo que supone un aumento de más de 700 con respecto al día anterior y la cifra más alta en un solo día para cualquier estado o territorio de Australia durante la pandemia. Asimismo, han notificado once muertes a causa de la COVID-19.



Este último balance eleva el número total de casos en el estado a casi 60.000 y el número de muertes a 945, incluidas 125 fallecimientos en el actual brote de la variante Delta.



Desde hace semanas se han dictado órdenes de no salir de las viviendas en varias partes del estado y, en particular, en su capital, Melbourne. La ciudad se encuentra actualmente en su sexto bloqueo, marcando un récord a principios de este mes por el mayor tiempo acumulado que una ciudad ha pasado bajo órdenes de permanencia en el hogar.



Hasta el miércoles, el 61,5 por ciento de los habitantes de Victoria que cumplían los requisitos estaban totalmente vacunados y el 86,7 por ciento había recibido al menos una inyección.



Así, se espera que el estado comience a levantar las restricciones para los vacunados una vez que el 70 por ciento de los residentes elegibles estén completamente inmunizados.



El primer ministro del estado, Dan Andrews, ha manifestado este jueves que confiaba en que la marca del 70 por ciento se alcanzara más o menos al mismo tiempo que el objetivo del 90 por ciento de la dosis única la próxima semana.



El número de casos en Victoria ha superado recientemente al de la vecina Nueva Gales del Sur, que ha visto descender el número de contagios, por lo que levantó su confinamiento a principios de semana tras alcanzar el objetivo del 70 por ciento de vacunación completa.