Coronavirus.- Ecuador iniciará el 18 de octubre la vacunación en menores de entre cinco y once años

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Ecuador ha anunciado este miércoles que iniciará el 18 de octubre la vacunación contra el coronavirus en menores de edad de entre cinco y once años utilizando los fármacos desarrollados por Pfizer y Sinovac.



La ministra de Salud Pública ecuatoriana, Ximena Garzón Villalba, ha detallado que los niños de entre seis y once años recibirán la vacuna Sinovac, de dos dosis y en un intervalo de 28 días, mientras que los que tienen entre cinco y seis años serán inoculados con Pfizer.



Así, ha señalado que se iniciará la vacunación con los niños de entre seis y once años, tras lo que se vacunará a los de cinco años, sin que haya una fecha exacta para ello, ya que dependerá del ritmo de vacunación, según ha informado el Ministerio de Salud Pública a través de su página web.



"Tomamos en cuenta la evidencia mundial y las recomendaciones internacionales", ha resaltado Garzón Villalba. "Tenemos un Plan de Vacunación del Esquema Regular Acelerado. Acudan a los centros de salud para completar las dosis necesarias", ha recalcado.



Las autoridades ecuatorianas han confirmado hasta la fecha 512.071 casos y 32.848 muertos por coronavirus, al tiempo que han afirmado que 11.243.807 personas han recibido al menos una dosis de la vacuna, con 10.010.755 --el 62,19 por ciento de la población-- con la pauta completa.