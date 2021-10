Con filme sobre el rescate de inmigrantes en el Mediterráneo inicia la Fiesta de Roma

El conmovedor filme "Mediterráneo", del español Marcel Barrena, sobre el rescate de inmigrantes en el mar por parte del grupo de socorristas que acabó creando la ONG Proactiva Open Arms, inició este jueves la 16ª edición de la Fiesta del Cine de Roma.

Con imágenes desgarradoras del negro año de 2015, cuando miles de personas arriesgaban la vida cruzando el mar para huir de conflictos y guerra, el filme, proyectado a la prensa, resulta un grito de protesta y de dolor contra la indiferencia de Europa ante ese drama.

Entre las 26 películas invitadas para la sección oficial, la cinta narra la historia del socorrista español Oscar Camps, fundador de Open Arms, quien movido por la indignación que le suscitó la fotografía del niño de tres años sirio que apareció muerto en una playa, decidió irse a la isla griega de Lesbos a rescatar inmigrantes del mar.

Encarnado por Eduard Fernández, el filme es un retrato de la toma de consciencia de ese grupo de socorristas ante una tragedia inmensa, que convirtió a la célebre isla turística en un campo de refugiados, con miles de personas viviendo en condiciones insalubres, sometidas a las inclemencias del tiempo y a la angustia permanente.

Barrena, de 39 años, tuvo que rodar en condiciones difíciles, en medio del mar, con refugiados reales y miles de extras que hablaban en diferentes idiomas.

Entre las escenas más impactantes resulta el descubrimiento en mar abierto de cientos de personas flotando, basada en hechos reales, siendo uno de los mayores dramas de la historia reciente de Europa.

"Esta no es una película política. Es de amor hacia el ser humano. No se puede establecer una disyuntiva entre dejar morir a una persona en el agua o salvarla. No puedo entender cómo es posible que haya gente a la que no le conmueva esto", confesó el realizador al estrenar a inicios del mes su filme en España.

En 2015, la isla de Lesbos y sus 85.000 habitantes vieron pasar a más de 450.000 personas en un año.

El estreno del filme en Italia coincide con el juicio este mes contra el líder de extrema derecha Matteo Salvini, acusado de secuestro y abuso de poder por haber prohibido el desembarco de 147 migrantes rescatados por Open Arms en agosto de 2019.

El tema vuelve a ser de actualidad también porque no se descarta que el papa Francisco visite de nuevo Lesbos, tras cinco años de su histórico viaje en 2016, para dar su solidaridad a los refugiados en el campo de Moria, cuando aún no había sucumbido a las llamas.

