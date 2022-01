Colombia.- La Justicia colombiana pone en libertad a un exabogado de Uribe acusado de soborno y manipulación de testigos

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



Una jueza colombiana ha concedido la puesta en libertad a Diego Cadena, exabogado del expresidente Álvaro Uribe y acusado de soborno, fraude procesal y manipulación de testigos, por considerar que se han vencido los términos de la acusación en su contra.



"No desconoce el despacho lo complejo del presente asunto, ni de la diligencia por la que el juzgado de conocimiento ha dado impulso, ni mucho menos el esfuerzo de la Fiscalía. Sin embargo, ello no es obstáculo para desconocer el derecho que tiene a la libertad el acusado Diego Javier Cadena Ramírez, en virtud al vencimiento del término legal", ha señalado la jueza de control de garantías en un documento judicial.



Cadena, que permanecía bajo arresto domiciliario en la ciudad de Cali desde agosto de 2020, se enfrentará ahora al proceso penal en libertad. El antiguo letrado de Uribe está acusado de involucrarse en la manipulación y presión de testigos para beneficiar al exmandatario, tal y como recoge el diario 'El Tiempo'.



Según la jueza, desde que la Fiscalía presentó la acusación en su contra han transcurrido 257 días, lo que excede el máximo de 240 días estipulado por la ley para que se abra un juicio oral en su contra --cosa que no ha sucedido--.



"Teniendo en cuenta que se encuentran desbordados los términos impuestos en la medida de aseguramiento impuesta en el presente contra de Javier Cadena, (...) este despacho acoge los planteamientos de la defensa y decreta la libertad inmediata del procesado aclarando que este seguirá su curso", ha dicho la jueza.



En este sentido, ha ordenado poner al letrado en libertad, si bien este deberá asistir el 22 de octubre a la audiencia judicial en su contra. La Fiscalía lo ha acusado de haber realizado gestiones e intentar comprar a testigos a través de terceros para que cambiaran sus testimonios en el caso contra Uribe.



Con dicha manipulación de testigos, Uribe tenía como objetivo presuntamente que exparamilitares cambiaran su versión y declararan contra el senador opositor Iván Cepeda, uno de los mayores críticos de Uribe y que había recabado testimonios sobre la presunta relación entre Uribe y un grupo paramilitar.