Colombia inaugura sede deportiva de su federación de fútbol en Barranquilla

Barranquilla (Colombia), 13 oct (EFE).- Colombia inauguró este miércoles la nueva sede deportiva de su federación de fútbol en la ciudad de Barranquilla, que costó un poco más de 10 millones de dólares y contó con el apoyo de los programas FIFA Forward y Conmebol Evolución.

"Hoy el fútbol colombiano, en la casa de la selección, está inaugurando esta bella sede para decir que si antes Barranquilla era la casa, ahora es la casa para siempre (...) Esta sede será para muchos años y aquí empezará a gestarse también la evolución del fútbol colombiano", aseguró el presidente colombiano, Iván Duque, durante la presentación.

Al acto asistieron también el presidente de la FIFA, Gianni Infantino; el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Alejandro Domínguez, y el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, además de exseleccionadores y futbolistas.

"Barranquilla es la jugadora número 12 de la Selección Colombia (...) Esta no es la sede solamente de la selección, sino que será la sede de muchas selecciones que traerán campeonatos a Colombia", dijo Duque.

EJEMPLO DE PROFESIONALIDAD

Infantino por su parte dijo sentirse muy emocionado por estar en Barranquilla, "la ciudad más linda del mundo", y felicitó a la FCF por la sede, que es "un ejemplo de la brillantez de Colombia en todo el mundo".

"Aquí estamos para celebrar esta magnífica sede deportiva que es un ejemplo de profesionalidad, ejemplo de emoción, de corazón por Colombia, por Sudamérica y por el mundo. Es un ejemplo de lo que se puede hacer cuando se cree en el fútbol", aseguró el presidente de la FIFA.

La sede, construida con recursos propios, cuenta con tres canchas de fútbol (dos de grama natural y una sintética), tres camerinos, gimnasio, canchas lúdicas de "teqball" y fútbol tenis, zonas húmedas con tinas de hidromasajes para hacer crioterapia y sesiones de calor.

Además de una piscina diseñada para la recuperación, zonas médicas, de juegos y entretenimiento, oficinas, auditorio para eventos y conferencias de prensa.

"Quiero felicitar a Colombia porque las infraestructuras son muy importantes (...) pero lo más importante (...) es cambiar nuestra manera de pensar y aquí va un mensaje para el profe (seleccionador colombiano) Reinaldo Rueda y para todos los profes: ya no es suficiente luchar para clasificar, nosotros tenemos que llegar a Catar para conquistar el mundo", aseguró Domínguez.

UN TRABAJO EN EQUIPO

El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, explicó que la construcción de la sede fue "un trabajo en equipo" entre la administración local y la FCF.

"Hoy yo represento a millones de barranquilleros que les quieren dejar un mensaje: Esta es su casa. No solo de la Selección, sino de todos aquellos que nos visitan, nos comparten alegría y nos ayudan a generar empleo y a sembrar optimismo", dijo.

"Siéntanse barranquilleros hoy más que nunca y ojalá mañana gane Colombia", aseguró Pumarejo en referencia al partido que Colombia y Ecuador disputarán el jueves en el estadio Metropolitano de Barranquilla en su camino al Mundial de Catar 2022.

El presidente de la FCF, Ramón Jesurún, expresó que "hoy finalmente es una fecha muy bonita", resultado del esfuerzo de los que sembraron la semilla "que hoy nos lleva a tener una asociación, una federación fuerte, sólida, con recursos propios, independiente".

"Aquí estamos cumpliéndole al país con esfuerzos. La Selección Colombia es de todos", aseguró durante el evento al que asistieron, entre otros, exseleccionadores como Francisco Maturana y Hernán Darío "Bolillo" Gómez.