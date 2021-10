Colombia ha identificado a 123 víctimas de trata en 2021, 34 de ellas menores

Fotografía de archivo en la que se registró al director de la Policía Nacional de Colombia, general Jorge Luis Varga, en Bogotá (Colombia). EFE/Carlos Ortega

Bogotá, 14 oct (EFE).- La Policía colombiana informó este jueves que ha identificado en lo que va de año a 123 víctimas de trata y tráfico de personas, la mayoría mujeres y 34 menores, en un delito por el que han sido capturados 33 "delincuentes".

"123 víctimas este año han sido identificadas por el delito de trata de personas en lo que desafortunadamente se ha denominado turismo sexual", dijo el director de la Policía, el general Jorge Luis Vargas, durante la inauguración del Primer Congreso Internacional de Seguridad Turística, que se celebra en Colombia y donde participan 18 países.

Por este delito, "se han capturado a 33 victimarios, 33 delincuentes que han abusado especial de niños, niñas y adolescentes", explicó Vargas, quien hizo un llamamiento a todos los gremios para que denuncien.

La Policía compartió el testimonio de una de estas víctimas, que fue identificada en una operación realizada la pasada semana, y en la que explica que la engañaron y la llevaron a Panamá, donde le dijeron que tenía una "deuda muy grande con ellos, que era imposible de pagar porque por todo ponían multas".

"Entonces por obligación nos tocaba ir allá obligadas y hacer calle. Me tocaba hacer con 10 hombres, me tocaba estar siempre disponible, nos ponían a hacer muchas cosas", explicó la mujer, en anonimato, en un video.

TURISMO SEXUAL EN CARTAGENA

Varias autoridades han denunciado el aumento del llamado "turismo sexual", que implica en muchas ocasiones explotación sexual y carta blanca a la trata incluso de menores, sobre todo en la costa caribe colombiana.

"Fácilmente puede uno ver 500 o 600 mujeres recorriendo el centro histórico en las horas de la noche", aseguró a Efe el secretario del Interior de Cartagena de Indias, David Múnera, que consideró que "se ha incrementado la prostitución sobre todo en el centro histórico".

"Cartagena se ha vuelto el epicentro especialmente para este tipo de negocio porque me imagino que la diferencia con otras ciudades aquí se debe pagar muy bien por la venida de extranjeros", afirmó Múnera, haciendo referencia a uno de los principales atractivos turísticos de Colombia y el principal puerto de entrada de cruceros.

Así, a finales de septiembre se lanzó una campaña que busca establecer compromisos intersectoriales para prevenir y erradicar de Cartagena la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA), que contempla un plan educativo enfocado en la autoprotección y activar una ruta de atención a víctimas.

"Esto es una necesidad cada día más apremiante de cómo vamos a manejar ese tipo de planificación o de reacción para poder combatir todas estas redes que existen, porque no podemos negar que existen: de micro tráfico, de trata y de tantos otros delitos que se están cometiendo de manera abierta en la ciudad de Cartagena", alegó el secretario.

AUMENTO DE CASOS DE TRATA

La Defensoría del Pueblo de Colombia alertó a finales de julio de un crecimiento de los casos de trata de personas en 2021, ya que en el primer semestre del año dieron asistencia jurídica a 99 personas, comparadas con las 88 de ese mismo periodo de 2020.

La trata de personas abarca abusos como la explotación sexual, el trabajo forzoso o la explotación en la mendicidad y en el 70 % de estos casos las víctimas son mujeres y niñas, según la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

De acuerdo con cifras del Ministerio del Interior de Colombia y a pesar de ser un fenómeno muy infrarrepresentado, entre 2013 y 2020 se registraron 686 casos de trata de personas, de los cuales el 82 % correspondió al género femenino, siendo la modalidad de explotación sexual la de mayor preponderancia con 408 casos, seguido por trabajos forzados con 134