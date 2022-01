Ciencia.-Más de mil señales cósmicas de radio FRB detectadas en solo 47 días

14-10-2021 Ilustración artística de la recpeción de FRB por FAST POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA NAOC



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



Un episodio extremo de explosiones cósmicas FRB (Ráfagas rápidas de radio) con 1.652 señales independientes en un intervalo de 47 días, fue captado por el radiotelescopio gigante FAST de China.



Registrado a partir del 29 de agosto de 2019, FRB 121102 es el conjunto más grande de eventos de FRB hasta ahora, más que el número reportado en todas las demás publicaciones combinadas. Un conjunto de ráfagas de este tipo permite la determinación, por primera vez, de la energía característica y la distribución de energía de cualquier FRB, arrojando así luz sobre el motor central que alimenta los FRB, según los científicos del NAOC (Astronomical Observatories of Chinese Academy of Sciences) que publican ahora resultados en Nature.



Los FRB se detectaron por primera vez en 2007. Estas explosiones cósmicas pueden ser tan breves como una milésima de segundo mientras producen el valor de un año de la producción total de energía del Sol. El origen de los FRB aún se desconoce. Aunque incluso los extraterrestres han sido considerados en modelos para FRB, las causas naturales son claramente favorecidas por las observaciones. Los focos recientes incluyen exóticas estrellas de neutrones hiper-magnetizadas, agujeros negros y cuerdas cósmicas que quedaron del Big Bang.



Los científicos han descubierto que una pequeña fracción de los FRB se repiten. Este fenómeno facilita los estudios de seguimiento, incluida la localización e identificación de las galaxias anfitrionas de las FRB.



FRB 121102 es el primer repetidor conocido y el primer FRB bien localizado. Los científicos han identificado su origen en una galaxia enana. Además, este FRB está claramente asociado con una fuente de radio persistente. Ambas pistas son cruciales para resolver el misterio cósmico de los FRB. El comportamiento de FRB 121102 es difícil de predecir y comúnmente se describe como "estacional".



Durante la fase de puesta en servicio del radiotelescopio FAST, el equipo notó que FRB 121102 estaba actuando con frecuentes pulsos brillantes. Entre el 29 de agosto y el 29 de octubre de 2019, se detectaron 1.652 eventos de ráfagas independientes en un total de 59,5 horas. Si bien la cadencia de ráfagas varió durante la serie, se observaron 122 ráfagas durante la hora pico, lo que corresponde a la tasa de eventos más alta jamás observada para cualquier FRB.



Una cadencia tan alta facilita un estudio estadístico de estas ráfagas de FRB. Los investigadores encontraron una energía característica clara de E = 4.8 x 10 elevado a la 37 erg, por debajo de la cual la generación de las explosiones se volvió menos eficiente



"La energía total de este conjunto de ráfagas ya suma el 3.8% de lo que está disponible en un magnetar y no se encontró periodicidad entre 1 ms y 1000 s, lo cual limita severamente la posibilidad de que el FRB 121102 provenga de un objeto compacto aislado", dijo en un comunicado el Dr. Wang Pei, autor principal del trabajo.