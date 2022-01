Ciencia.-Gigantes de gas sobreviven a la muerte de una estrella como el Sol

14-10-2021 Interpretación artística de un exoplaneta parecido a Júpiter recién descubierto que orbita una enana blanca o estrella muerta. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA W. M. KECK OBSERVATORY/ADAM MAKARENKO



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



Astrónomos han descubierto el primer sistema planetario confirmado que se asemeja al destino esperado de nuestro sistema solar, cuando el Sol se agote en unos 5.000 millones de años.



Los investigadores detectaron el sistema utilizando el Observatorio W. M. Keck en Hawai; consiste en un planeta similar a Júpiter con una órbita similar a Júpiter que gira alrededor de una estrella enana blanca ubicada cerca del centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea.



"Esta evidencia confirma que los planetas que orbitan a una distancia lo suficientemente grande pueden seguir existiendo después de la muerte de su estrella", dice en un comunicado Joshua Blackman, investigador postdoctoral de astronomía en la Universidad de Tasmania en Australia y autor principal del estudio. "Dado que este sistema es análogo a nuestro propio sistema solar, sugiere que Júpiter y Saturno podrían sobrevivir a la fase de gigante roja del Sol, cuando se queda sin combustible nuclear y se autodestruye".



El estudio aparece en la revista Nature.



"El futuro de la Tierra puede no ser tan optimista porque está mucho más cerca del Sol", dice el coautor David Bennett, científico investigador principal de la Universidad de Maryland y el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA. "Si la humanidad quisiera trasladarse a una luna de Júpiter o Saturno antes de que el Sol friera la Tierra durante su fase supergigante roja, todavía permaneceríamos en órbita alrededor del Sol, aunque no podríamos depender del calor del Sol como una enana blanca durante mucho tiempo ".



Una enana blanca es en lo que se convierten las estrellas de la secuencia principal como nuestro Sol cuando mueren. En las últimas etapas del ciclo de vida estelar, una estrella quema todo el hidrógeno de su núcleo y se convierte en una estrella gigante roja. Luego se colapsa sobre sí mismo, encogiéndose hasta convertirse en una enana blanca, donde todo lo que queda es un núcleo denso y caliente, típicamente del tamaño de la Tierra y la mitad de masivo que el Sol. Debido a que estos cadáveres estelares compactos son pequeños y ya no tienen el combustible nuclear para irradiar brillantemente, las enanas blancas son muy débiles y difíciles de detectar.



Imágenes de infrarrojo cercano de alta resolución obtenidas con el sistema de óptica adaptativa de estrellas guía láser del Observatorio Keck junto con su cámara de infrarrojo cercano (NIRC2) revelan que la enana blanca recién descubierta es aproximadamente el 60 por ciento de la masa del Sol y su exoplaneta sobreviviente es un gas gigante mundo que es aproximadamente un 40 por ciento más masivo que Júpiter.



El equipo descubrió el planeta utilizando una técnica llamada microlente gravitacional, que ocurre cuando una estrella cercana a la Tierra se alinea momentáneamente con una estrella más distante. Esto crea un fenómeno en el que la gravedad de la estrella en primer plano actúa como una lente y aumenta la luz de la estrella de fondo. Si hay un planeta en órbita alrededor de la estrella más cercana, deforma temporalmente la luz ampliada a medida que el planeta pasa zumbando.



Curiosamente, cuando el equipo trató de buscar la estrella anfitriona del planeta, descubrieron inesperadamente que la luz de las estrellas no era lo suficientemente brillante como para ser una estrella de secuencia principal ordinaria. Los datos también descartaron la posibilidad de una estrella enana marrón como anfitriona.



"También hemos podido descartar la posibilidad de una estrella de neutrones o un anfitrión de un agujero negro. Esto significa que el planeta está orbitando una estrella muerta, una enana blanca", dice el coautor Jean-Philippe Beaulieu, profesor, catedrático Warren de Astrofísica en la Universidad de Tasmania y Director de Recherche CNRS en el Institut d'Astrophysique de Paris. "Ofrece un vistazo de cómo se verá nuestro sistema solar después de la desaparición de la Tierra, azotada por la cataclísmica desaparición de nuestro Sol".



El equipo de investigación planea incluir sus hallazgos en un estudio estadístico para averiguar cuántas otras enanas blancas tienen sobrevivientes planetarios intactos.



La próxima misión de la NASA, el telescopio Roman (anteriormente conocido como WFIRST), que tiene como objetivo obtener imágenes directas de planetas gigantes, ayudará a avanzar en su investigación. Roman será capaz de hacer un estudio mucho más completo de los planetas que orbitan alrededor de las enanas blancas ubicadas hasta el final del bulbo galáctico en el centro de la Vía Láctea. Esto permitirá a los astrónomos determinar si es común que los planetas como Júpiter escapen de los últimos días de su estrella, o si una fracción significativa de ellos es destruida cuando sus estrellas anfitrionas se convierten en gigantes rojas.