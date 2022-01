China.- La inflación mayorista de China registró una récord del 10,7% en septiembre

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El índice de precios de producción industrial de China registró el pasado mes de septiembre una subida interanual del 10,7%, después del alza del 9,5% del mes anterior, lo que representa el mayor incremento de la inflación mayorista de toda la serie histórica, que se remonta a 1995, según informó la Oficina Nacional de Estadística (ONE).



La escalada de los precios industriales en China reflejó el fuerte encarecimiento observado en la minería y las canteras, con un alza del 49,4%, incluyendo un alza del 74,9% del carbón, mientras que los precios en la industria de materias primas aumentaron un 20,4% y en la industria de procesamiento un 8,9%.



A su vez, los precios de los combustibles y la energía aumentaron un 30,3%, mientras que los precios de los materiales ferrosos subieron un 23,3% y los de materiales metálicos no ferrosos y alambres un 22,6%. A su vez, los precios de las materias primas químicas aumentaron un 20,7%.



De su lado, el índice de precios al consumo (IPC) de China se moderó en septiembre al 0,7% interanual desde el 0,8% del mes de agosto, incluyendo una subida del 5,2% del precio de los alimentos y del 2% del resto de productos.



"La inflación de las fábrica no se mantendrá tan alta por mucho tiempo", indicó la analista de Capital Economics Sheana Yu, para quien es poco probable que los precios del carbón sigan aumentando al ritmo acelerado del mes pasado y, tarde o temprano, es probable que bajen a medida que se desacelera la construcción.



En cuanto al IPC, la experta advierte de que si el racionamiento de energía persiste, podría comenzar a alimentar una subida de los precios de los bienes de consumo, aunque subraya que con los precios de la carne de cerdo aún cayendo, la deflación de los alimentos parece que seguirá siendo considerable por un tiempo.



"De tal modo, la inflación debería permanecer por debajo del 2% en los próximos trimestres y es poco probable que limite la capacidad del Banco Popular de China para flexibilizar la política monetaria", añadió.