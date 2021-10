Benzema muestra sus ganas de jugar con Mbappé en el Real Madrid

MADRID, 14 oct (Reuters) - Karim Benzema dijo que le gustaría jugar algún día junto a su compañero de ataque en Francia Kylian Mbappé en el Real Madrid y habló de su alegría por ganar un trofeo con su país después de seis años fuera de la selección.

Paris St Germain rechazó una oferta del Madrid por Mbappé por 160 millones de euros (185,5 millones de dólares) este año, y los medios españoles y franceses informaron que hicieron dos ofertas más, la segunda de 180 millones de euros, que también fueron rechazadas.

Mbappé podrá negociar con el Real Madrid y otros clubes a partir de enero con el fin de unirse de forma gratuita cuando expire su contrato con el PSG en junio próximo, a menos que el equipo de la Liga 1 pueda convencerlo de firmar un nuevo contrato.

Benzema y Mbappé marcaron cuando Francia remontó para vencer 2-1 a España en la final de la UEFA Nations League el domingo en Milán y el jugador del Madrid le dijo a la cadena estatal española TVE que le gustaría jugar con el joven de 22 años en el conjunto blanco.

"¿Por qué no? Siempre lo he dicho y lo volveré a decir, por supuesto que me gustaría (jugar con Mbappé) algún día", dijo Benzema. "Disfruto jugando con él en la selección de Francia y por qué no en el futuro (con el Real), ya que es un gran jugador".

Benzema fue marginado de la selección de Francia en 2015 luego de un escándalo de chantaje por el que enfrenta un juicio este mes.

Se perdió la Copa del Mundo de 2018, que Francia ganó, antes de que el entrenador Didier Deschamps lo convocara por sorpresa antes de la Eurocopa de este año.

Benzema anotó cuatro goles en los cuatro partidos de Francia en la Eurocopa 2020 antes de ser eliminados en octavos de final por Suiza, pero habló de su orgullo por el triunfo de la Liga de Naciones.

"Significa mucho para mí. Es mi primer trofeo con mi selección y estoy orgulloso de todo el trabajo que hice después de seis años sin jugar para mi país", añadió Benzema, que ha marcado nueve goles con el Madrid en ocho partidos de LaLiga esta temporada.

"Me hace muy feliz, trabajé muy duro física y mentalmente y estoy deseando ganar otro trofeo".

(1 dólar = 0,8627 euros)

(Reporte de Richard Martin. Editado en español por Rodrigo Charme)