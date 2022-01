AMP.- Venezuela.- Venezuela anuncia que llevará a Duque ante el TPI por el "exterminio" de los migrantes venezolanos

Maduro culpa a Duque por la "persecución a los migrantes venezolanos" y por hacer "promoción del odio"



Colombia se defiende y asegura que Venezuela "no tiene legitimidad" para acusar porque es "una dictadura"



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado este miércoles que Caracas llevará al presidente de Colombia, Iván Duque, al Tribunal Penal Internacional (TPI) por su "política sistemática" de "exterminio" de los migrantes venezolanos.



El anuncio de Rodríguez tiene lugar después del asesinato el pasado fin de semana de dos migrantes de Venezuela, uno de ellos menor de edad, que fueron sorprendidos robando en una tienda del municipio de Tibú, en Norte de Santander.



"Venezuela llevará a Iván Duque ante el TPI por el delito de exterminio", ha anunciado Rodríguez en una intervención en televisión, donde ha incidido en que los migrantes venezolanos son "perseguidos" y "asesinados" en el país vecino. "Nuestros migrantes están siendo asesinados en Colombia, son víctimas de persecución xenófoba", ha insistido.



La vicepresidenta de Venezuela ha señalado que el asesinato de los jóvenes en Colombia es un "crimen violento", "abominable" y "cruel". "Fue un ejecución extrajudicial, un hecho terriblemente abominable", ha hecho hincapié, antes de poner el foco en que, a pesar del "impacto", la situación "refleja la realidad".



Así, ha puesto una serie de ejemplos, entre los que destaca lo ocurrido con migrantes venezolanos en el municipio chileno de Iquique, donde estas personas fueron "víctimas de persecución" y "vejaciones". También ha indicado que los migrantes objeto de estos tratos son "los pobres, los desvalidos".



Rodríguez ha arremetido contra el Estado colombiano, que ha tildado de "narcoestado, verdadero paraestado", y contra Duque, del que ha dicho que se "lucra" del "sufrimiento" de los venezolanos que emigran.



En este sentido, ha pedido a diversas autoridades de Naciones Unidas una "investigación" y que se pronuncien "de forma inmediata" sobre la situación de los migrantes venezolanos en Colombia.



Del mismo modo, ha dicho a los migrantes que vuelvan a Venezuela mediante el plan Vuelta a la Patria, puesto en marcha por el presidente, Nicolás Maduro. "No tienen necesidad de ser víctima de estos atropellos", ha remachado.



En la misma línea, durante un acto, Maduro ha confirmado que Venezuela reaccionará al suceso de los migrantes muertos y por la reacción de Duque, a quien acusará de "crímenes de lesa humanidad".



"El Estado venezolano ha decidido tomar cartas en el asunto y se va hacer una acusación por crímenes de lesa humanidad a Iván Duque ante el Tribunal Penal Internacional, por la persecución a los migrantes venezolanos, por la promoción del odio, y por la desapariciones forzadas", ha remachado. VENEZUELA "NO TIENE LEGITIMIDAD"



La respuesta de Colombia ha venido por parte de su vicepresidenta y ministra de Asuntos Exteriores, Marta Lucía Ramírez, quien ha rechazado las acusaciones de Venezuela al considerar que carece de "legitimidad" para emprender tales acciones.



"Hay una dictadura que no tiene ningún tipo de legitimidad para asignarle responsabilidad a un gobierno diferente por lo que ellos no son capaces de hacer con sus propios ciudadanos", ha asegurado Ramírez al ser cuestionada por la prensa durante un acto de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebrado en Bogotá.



"Lo que vemos todos los días es esta migración venezolana buscando algún sitio de amparo, algún sitio donde estabilizar a sus familias por todo lo que se les niega en Venezuela", ha dicho Ramírez, informa la emisora Blu Radio.



La vicepresidente colombiana ha ido más allá y ha asegurado que el anuncio de Venezuela de llevar a Colombia ante el TPI es un intento de "esconder la muerte totalmente en la oscuridad" de Raúl Baduel, ministro de Defensa entre 2006 y 2008 durante el Gobierno del finado Hugo Chávez.



Baduel ha muerto este martes en la prisión militar en la que se encontraba desde 2019, cuando fue acusado de intentar derrocar al presidente, Nicolás Maduro. En 2017 había salido de la cárcel tras cumplir una pena seis años de prisión por un delito de corrupción.



En esta misma línea se ha posicionado el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano que, en un comunicado, ha rechazado y desmentido las declaraciones vertidas por las autoridades venezolanas, a la par que las ha vinculado al intento de "desviar la atención" por la muerte de Baduel.



"El Gobierno del Presidente Iván Duque, realiza ingentes esfuerzos para atender de forma solidaria, fraternal y generosa a toda la población venezolana que permanentemente migra a territorio colombiano, huyendo de una crisis social, económica, política y de la vulneración constante de sus Derechos Humanos, generada por un régimen dictatorial que violenta las libertades y que destruyó la democracia de esa nación", han aseverado desde el Ministerio.



Asimismo, han recordado algunas de las leyes que ha impulsado el Ejecutivo colombiano --como la Ley de Política Integral Migratoria o el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos-- que sirven como "herramientas de política pública" que permiten "brindarle a la población migrante condiciones de vida dignas".



Finalmente, han instado a las autoridades venezolanas a que intensifiquen las investigaciones para dar con los responsables del "horrible crimen" cometido contra los dos migrantes.