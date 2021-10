Alza de tasa en Chile no impulsa repunte del peso: Andes FX

(Bloomberg) -- El peso chileno borraba sus ganancias iniciales y seguía la baja de sus pares, incluso después de que el banco central aumentara su tasa clave más de lo esperado. El cobre se recuperaba al tiempo que los responsables de formular la política económica suspendían un programa de acumulación de reservas iniciado en enero pasado.

La moneda chilena bajaba un 0,1%, lo que resultaba una sorpresa dada el alza de tasa de 1,25 puntos porcentuales del miércoles.

“La evolución del escenario macroeconómico ha aumentado los riesgos para la convergencia de la inflación a la meta de 3% dentro del horizonte de política”, escribió el banco en el comunicado que acompaña la decisión, y añadió “el Consejo ha decidido adelantar el retiro del estímulo monetario, anticipando que la TPM se ubicará en su nivel neutral antes de lo previsto en el escenario central del Informe de septiembre”.

El alza tomó por sorpresa a la mayoría de los analistas encuestados por Bloomberg, que se dividían entre un aumento de 75 puntos básicos y uno de 100 puntos básicos; uno de ellos pronosticó un aumento de 150 puntos básicos.

Las tasas de swap chilenas a dos años aumentaban hasta 12 puntos básicos, a medida que operadores subían sus apuestas sobre qué tan alto podría llegar la tasa.

Incluso el repunte de 3,55% del cobre en Londres, con los contratos al contado cotizando récord a medida que se reducen los inventarios globales, no logró atraer alcistas del peso chileno. Es posible que el aumento en el precio de la mayor exportación de Chile tuviera un impacto limitado debido a que las ganancias están principalmente ligadas al riesgo de choques de oferta, más que a las perspectivas de una demanda más fuerte.

La agitación política vinculada a la decisión de los legisladores de la oposición chilena de destituir al presidente Sebastián Piñera podría también ser la razón principal por la que los activos chilenos no reaccionaron a los fundamentos. Revelaciones en los papeles de Pandora destacaron un posible conflicto de intereses en la venta de un proyecto minero por parte de su familia. El escándalo se produce al tiempo que el país se encamina unas reñidas elecciones presidenciales y comienza con el proceso de reescribir su Constitución.

Por su parte, el peso colombiano mostraba ligeros cambios, y estaba cerca de probar su promedio móvil de 200 días que sirve como un importante soporte para el dólar de 3.696 por dólar,

En tanto, operadores del sol peruano podrían seguir reaccionando a las selección del presidente Castillo de un gabinete más favorable al mercado, lo cual ayuda a impulsar el mercado local y genera una gran fricción con el partido del presidente, Perú Libre, que señaló que no dará su apoyo al nuevo gabinete del Gobierno en el Congreso.

“Existe un inocultable giro político del Gobierno y su gabinete hacia el centro derechismo”, dijo el partido en un comunicado este jueves.

(Parte de la información proviene de operadores divisas familiarizados con las transacciones que pidieron no ser identificados porque no están autorizados a hablar públicamente).

NOTA: Davison Santana es un estratega de divisas que escribe para Bloomberg. Las observaciones que hace son suyas y no pretenden ser un consejo de inversión.

