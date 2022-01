Afganistán.- Turquía señala la importancia de colaborar con los talibán, pero sin reconocer su autoridad

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Turquía ha defendido este jueves la necesidad de colaborar con los talibán con el fin de resolver los problemas más acuciantes a los que tienen que hacer frente la población de Afganistán, aunque ha matizado que eso no implica reconocer la autoridad del grupo islamista al frente del país.



"Le hemos dicho a la comunidad internacional lo importante que es comprometerse con la actual administración talibán para ayudar a resolver sus problemas (...), que no es lo mismo que reconocer a los islamistas como gobierno legítimo de Afganistán", ha dicho el ministro de Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu.



"La economía afgana no debería colapsar", ha dicho Cavusoglu, quien ha pedido a los países que han congelado los activos de Afganistán en el exterior algo "más de flexibilidad" para que "puedan pagar los salarios", informa la agencia DPA.



Las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores turco han tenido lugar tras haber mantenido una reunión en Ankara con su homólogo interino de los talibán, Amir Khan Muttaqi, a quien le ha subrayado la importancia de que las mujeres afganas puedan acceder al mercado laboral y las niñas retomar sus estudios.



"Les hemos dicho una vez más que deben ser inclusivos" en el momento en el que se geste un nuevo gobierno y "hemos hecho algunas recomendaciones en torno a la vuelta de las mujeres y las niñas al mercado laboral y la educación", ha contado.



"Nos pidieron ayuda humanitaria y que continuáramos invirtiendo allí", ha dicho Cavusoglu, quien a su vez ha hecho saber el compromiso de los talibán para "apoyar" a aquellos afganos que desen volver al país, informa 'Daily Sabah'.