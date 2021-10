2-1. Estados Unidos vence a Costa Rica con gol en contra y llega a 11 puntos

El entrenador de Estados Unidos Gregg Berhalter. Foto de archivo. EFE/Carlos Ramírez

Columbus (EE.UU.), 13 oct (EFE).- La selección de Estados Unidos remontó un gol en contra y venció este miércoles por 2-1 a la de Costa Rica en el sexto partido del octogonal clasificatorio de la Concacaf al Mundial de Catar 2022.

La victoria le permitió a Estados Unidos llegar a los 11 puntos y compartir con México, de manera provisional, el liderato en la clasificación.

Mientras que Costa Rica, que sufrió su segunda derrota en lo que va del torneo eliminatorio, se mantuvo con seis puntos en el quinto lugar.

Los goles del partido llegaron, dos en la primera mitad, y el definitivo en la segunda, pero todos ellos con fallos en las zonas defensivas.

El combinado costarricense sorprendió a Estados Unidos con el 0-1 en su primera acción de ataque y al minuto 1, Keysher Fuller remató con poca potencia un balón que le puso por el lateral izquierdo el defensa Ronald Matarrita y el arquero Zack Steffen hizo la estatua al pensar que la jugada iba a ser anulada por encontrarse en fuera de juego el delantero Jonathan Moya, que no tocó el esférico.

El sorprendente gol de Fuller reforzó aún más la estrategia del entrenador colombiano Luis Fernando Suárez que replegó las líneas para proteger la ventaja.

Pero de nada le sirvió porque en el minuto 25, un pésimo marcaje al hombre de los defensores ticos permitió al defensa derecho del FC Barcelona Sergiño Dest rematar a placer de pierna izquierda desde fuera del área y batió a Keylor Navas, que nada pudo hacer por evitar el gol del empate.

Marcador con el que se llegó al descanso, aunque Estados Unidos tuvo alguna oportunidad más de gol, pero Navas respondió seguro.

No estuvo luego en la segunda parte el arquero internacional y su puesto fue ocupado por Leonel Moreira, que vio como en el minuto 66, otro despiste defensivo del combinado Tico permitió la penetración por la derecha a Tim Weah, que disparó potente y el balón pasó entre el poste y el cuerpo del portero costarricense, que vio con frustración como se colaba en su marco el que sería el definitivo 2-1.

Estados Unidos, tuvo siempre el control y el dominio del balón y comprendió que debía asegurar la victoria que pudo llegar en una jugada polémica de penalti, defendió bien la ventaja y logró un triunfo de gran importancia de cara al futuro del octogonal.

Berhalter mantuvo su objetivo de no perder puntos en su campo y además consiguió que el equipo se recuperara de la derrota sufrida el pasado domingo frente a Panamá por 1-0, de visitantes.

El próximo partido, el séptimo, con el que Estados Unidos iniciará la segunda vuelta del octogonal, será frente a México de local, el viernes, 12 de noviembre.

Mientras que Costa Rica seguirá de visitante para enfrentarse a Canadá, en la misma fecha.

La victoria de Estados Unidos es la octava que consigue frente a Costa Rica en los 12 partidos clasificatorios a un Mundial, incluidos los últimos cuatro consecutivos que han disputado.

Cuatro días después, el 16 de noviembre, Estados Unidos jugará contra Jamaica de visitante y Costa Rica lo hará de local ante Honduras.

Ficha técnica:

2 - Estados Unidos: Zack Steffen; Sergiño Dest (m.73, DeAndre Yedlin), Miles Robinson, Chris Richards, Antonee Robinson; Yunus Musah (m.78, Gianluca Busio), Tyler Adams, Weston McKennie; Tim Weah (m.73, Matthew Hoppe), Ricardo Pepi (m.87, Gyasi Zardes) y Brenden Aaronson (m.86, Walker Zimmerman).

Seleccionador: Gregg Berhalter.

1 - Costa Rica: Keylor Navas (mi.46, Leonel Moreira); Ricardo Blanco, Óscar Duarte (m.84, Kendall Waston), Francisco Calvo, Ronald Matarrita; Celso Borges, Yeltsin Tejada; Keysher Fuller (m.84, Christian Bolaños), Bryan Ruiz, Johan Venegas (m.84, Álvaro Saborio); y Jonathan Moya (m.67, Randall Leal).

Seleccionador: Luis Fernando Suárez.

Goles: 0-1, mi.1: Keysher Fuller. 1-1, mi.25: Sergiño Dest. 2-1, mi.66: Leonel Moreira (en propia meta).

Árbitro: El jamaiquino Daneion Parchment. No hubo amonestados.

Incidencias: Sexto partido para ambos equipos en el octogonal clasificatorio de la Concacaf al Mundial de Catar 2022 que se disputó en el Lower.com Field, de Columbus (Ohio).