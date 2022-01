Victoria Federica, con "muchas" ganas de que el Rey Emérito vuelva a España

12-10-2021 Victoria Federica, con Tomás Páramo POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 13 (CHANCE)



Hija de la Infanta Elena y nieta del Rey Juan Carlos, Victoria Federica lleva en los genes su pasión por la tauromaquia, y siempre que su agenda se lo permite muestra su apoyo a la Fiesta Nacional en uno de sus momentos más críticos. En esta ocasión, y para celebrar el Día de la Hispanidad, la 'it girl' asistió a la madrileña Plaza de Las Ventas para ver la corrida de Morante de la Puebla, López Simón y Ginés Marín y, para nuestra sorpresa, ha roto su habitual silencio para confesar que tiene "muchas" ganas de que su abuelo regrese a España.



Acompañada por su gran amigo Tomás Páramo - recién llegado de hacer el Camino de Santiago, una experiencia que no dudaría en repetir con Victoria - la hija de la Infanta Elena apostó por la comodidad y lució un outfit de lo más favorecedor con pantalón rojo, chaleco largo en color gris y una camiseta blanca de inspiración romántica con mangas en farolillo.



Visiblemente incómoda con las preguntas de la prensa sobre la polémica biografía del Rey Juan Carlos, 'Mon Roi déchu' ('Mi Rey caído'), la sobrina de Felipe VI prefirió no pronunciarse sobre la negativa de Moncloa a que el Emérito regrese a España ni sobre el debut de la Infanta Sofía en un acto por primera vez sin la Princesa Leonor. "Yo creo que ya vale ¿no? Ya por favor" exclamaba Victoria, antes de confesar, para sorpresa de todos, y con un sencillo "muchas", las ganas que tiene de que su abuelo vuelva a nuestro país después de 14 meses residiendo en Abu Dabi. ¡Dale al play y no te pierdas el momento!