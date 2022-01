Venezuela.- Activista venezolano defiende que la UE mande observadores a las elecciones: "Puede salvar vidas"

03-12-2018 El exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma y ell activista venezolano y fundador de la ONG Operación Libertad, Lorent Saleh, durante la celebración del seminario. POLITICA Oscar del Pozo - Europa Press



El activista venezolano y premio Sajarov 2017, Lorent Saleh, ha defendido este miércoles que la Unión Europea mande observadores a las elecciones regionales y locales del 21 de noviembre en Venezuela, asegurando que la presencia europea "puede salvar vidas".



"Es una trampa pensar que esto legitima a Nicolás Maduro, por el contrario, esta observación puede salvar vidas", ha subrayado en declaraciones a Europa Press el que fuera líder estudiantil, preso entre 2014 y 2018, sobre el debate generado en torno a la pertinencia de la misión europea.



Saleh defiende que "los dictadores son dictadores, vaya o no la UE" por lo que apoya la iniciativa del Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, de estar en el terreno durante los comicios. "Que Borrell incentive la misión no hace a Maduro un demócrata. La legitimidad tiene que ver con cosas más profundas que una visita", ha asegurado.



"Prefiero que estén a que no estén", ha subrayado y aunque ve el proceso electoral en Venezuela "viciado, de principio a fin", considera que "siempre es positivo" que haya observadores internacionales.



EL PREMIO SAJAROV ES UNA "INYECCIÓN DE VITAMINA"



Como ganador del premio Sajarov por su compromiso con los Derechos Humanos, Saleh ha visitado en Bruselas una exposición sobre la trayectoria y relevancia de los premiados. En su caso, recibió el galardón estando preso en Venezuela, por lo que considera que el galardón fue un "abrazo" de la UE y un apoyo al activismo venezolano aun cuando estaba en situación de riesgo.



Saleh describe el premio como una "inyección de vitamina" y lo considera igualmente una responsabilidad para trabajar en pro de los Derechos Humanos. El opositor venezolano aterrizó en España en 2018 tras su excarcelación en Venezuela, tras permanecer preso cuatro años por presuntamente alterar el orden público por su participación en manifestaciones antigubernamentales.



Sobre el apoyo de la UE a Venezuela, Saleh cree que el bloque se debe volcar en la educación y formación ciudadana, puesto que, a su juicio, "muchas personas en Venezuela no entienden lo que significa la democracia". "La descomposición política lleva tantos años que hay una generación que ha vivido en dictadura y no entienden la democracia. Hay que incentivar la formación de los jóvenes en cuanto a valores democráticos", ha apuntado.