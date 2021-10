Tabárez dice que Uruguay enfrentará un Brasil que dará todo

Fotografía de archivo de Óscar Washington Tabárez director técnico de Uruguay. EFE/Ernesto Ryan POOL

Montevideo, 12 oct (EFE).- El seleccionador uruguayo, Óscar Washington Tabárez, dijo este martes que no van a poner sus esperanzas en que Brasil no haya mostrado su mejor fútbol ante Venezuela y Colombia, sino que se van a preparar para enfrentar a uno que dará todo.

Así lo señaló 'el Maestro' en rueda de prensa en donde reconoció que no le ha ido bien en enfrentamientos contra Tite o incluso contra Brasil, al que nunca le ha podido ganar, pero espera hacer "un buen partido y tener la fortuna, la suerte, de conseguir cosas".

"No vamos a apoyar las esperanzas en que Brasil está mal, porque no lo creo, pero sí con el 'versito' de siempre, vamos a prepararnos, dentro de lo que se puede en estas condiciones, para enfrentar a un Brasil que de todo de ellos, después si es menos, mejor para nosotros", agregó el entrenador.

Con respecto a la dura derrota 3-0 ante Argentina de este domingo en Buenos Aires, consideró que en la primera media hora intentaron ser un equipo intenso en ofensiva pero la falta de puntería "a veces se paga", como le sucedió ante la Albiceleste.

"Capaz que la búsqueda del gol nos lleva de que haya descuidos defensivos, no haya regresos muy rápidos, no lo veo desde el punto de vista de la capacidad de los futbolistas. Vamos a seguir intentando desde los primeros minutos tratar de atacar y controlar", reflexionó.

Sobre su planteo para medirse ante rivales poderosos como Argentina o Brasil, dijo que él ha intentado un juego equilibrado con acciones ofensivas y que ponerle "la etiqueta" de ser un limitador del rival "es tendencioso":

"(Brasil) Es un rival muy calificado pero no por eso tenemos que dejar de considerar este partido como una nueva oportunidad por luchar por los puntos", concluyó.

Uruguay es cuarta con 16 unidades y Argentina es segunda con 22 puntos.